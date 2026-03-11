我的頻道

歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

成功護送油輪通過荷莫茲海峽？白宮打臉能源部長

編譯莊瑞萌／綜合報導
能源部長萊特（左）10日一度貼文指美軍已護衛一艘油輪通過荷莫茲海峽，但很快就撤文。川普總統（右）日前才鼓勵油輪「大膽」通過荷莫茲海峽，以維持供油穩定。（歐新社）
能源部長萊特（左）10日一度貼文指美軍已護衛一艘油輪通過荷莫茲海峽，但很快就撤文。川普總統（右）日前才鼓勵油輪「大膽」通過荷莫茲海峽，以維持供油穩定。（歐新社）

白宮10日表示，美軍尚未護送油輪通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，否認能源部長萊特(Chris Wright)先前貼文說法。華府強調護航仍是選項，並正研擬措施確保全球能源航道維持暢通。

根據路透與國會山莊報(The Hill)報導，美以對伊朗的戰爭已導致荷莫茲海峽的航運實質中斷，全球約五分之一的石油與液化天然氣正常情況下均經由該海峽運輸。參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)10日於五角大廈表示，軍方已開始研議可能的護航方案，他說，「我們正在評估多種選項。」不過，知情人士指出，儘管航運業每日提出請求，美國海軍目前仍拒絕提供護航服務。

只不過，能源部長萊特10日一度在X平台發文稱美國海軍已成功護送一艘油輪，但隨後刪除該文。萊特在貼文中寫道，「美國海軍已成功護送一艘油輪通過荷莫茲海峽，確保石油持續流向全球市場，」消息一出曾一度導致油價跳水，但在貼文刪除及白宮對外澄清後，油價又隨即回升。

對此，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)隨後澄清，美方尚未在該海峽進行任何護航任務，能源部則解釋該貼文因幕僚標題誤植而刪除。李維特說，「我已注意到該則貼文。雖然還未與能源部長直接溝通，但我知道該文已迅速下架。我在此證實，美國海軍目前尚未護送任何油輪或船隻，」不過她也補充，派遣軍方為通過海峽的油輪護航仍是選項之一，「總統已明確表示，若有必要而且時機成熟，他絕對會採取此一行動。」

能源部發言人也強調，川普總統、萊特部長及能源團隊正密切監控局勢，並與業界領袖溝通，要求軍方擬定更多確保海峽暢通的方案，其中包括海軍護航。

萊特先前接受福斯新聞(Fox News)訪問時曾一度透露已有大型油輪通過海峽，但未詳述細節，僅表示「能源很快就會恢復流動。」針對萊特的言論，伊朗革命武裝部隊發言人奈尼(Ali Mohammad Naini)否認有油輪獲得美軍護航並警告說，「美軍及其盟友的任何行動，都將遭到我們的飛彈與無人機攔阻。」

白宮 能源部

說好的護航？路透：美海軍幾乎天天拒絕航運業請求 稱遭襲風險高
美軍擬方案保荷莫茲海峽暢通 白宮：川普不怕動用軍事選項
油價回落 川普籲油輪「勇敢」通行荷莫茲海峽
荷莫茲海峽現況曝光 過去24小時僅1油輪穿越 官員：最壞幾周恢復正常

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元