美加關係低迷 川普再稱卡尼為加拿大州州長

快訊

中央社10日專電
加拿大總理卡尼。(歐新社)
加拿大總理卡尼。(歐新社)

川普總統今天發文，提到五大湖保育計畫時，表示將邀請加拿大總理卡尼參與這項計畫，並稱卡尼為「未來的加拿大州州長」。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文提到湖泊保育計劃。他提到，正在與密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）合作，拯救五大湖避免受到亞洲鯉魚的侵害。

川普表示，「我將邀請其他州長加入這場戰鬥，包括伊利諾伊州、威斯康辛州、明尼蘇達州、賓州、俄亥俄州、印第安納州、紐約州的州長，當然還有未來的加拿大州州長卡尼（the future Governor of Canada, Mark Carney），我知道他會樂於為這項崇高事業貢獻心力。」

這並非川普第一次稱卡尼為「州長」。

今年1月，他曾在「真實社群」發文批評中國與加拿大達成的協議。當時他寫道：「如果『卡尼州長』以為他能把加拿大變成中國向美國輸送商品的轉運港，那他就大錯特錯了。」

當時面對川普的挑釁，卡尼表示，他不會「對每一條推文、真相或任何人的評論都發表回應」。他並稱「可以應付」。

川普過去也曾多次稱呼前任加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）為「州長」，還不斷暗示美國可能會吞併加拿大。

去年4月卡尼上台執政，川普曾多次讚揚卡尼，還曾稱他是「偉大的領導人」，但今年初卡尼訪問中國，和中國達成多項經貿協議後，川普態度明顯改變。

隨後，卡尼在今年1月於瑞士達沃斯論壇演講提到，「中等國家必須攜手合作，因為如果你不在談判桌上，你就會成為別人的盤中餐。」此番暗批美國的言論惹惱川普。

2月川普威脅加拿大要補償美國，否則不讓連接加拿大安大略省（Ontario）與美國密西根州（Michigan）的侯艾國際大橋（Gordie Howe International Bridge）通車。但卡尼隨後致電川普，說整座大橋都是由加拿大出資建造，所有權是加美共有，是「兩國合作絕佳案例」。

儘管加美兩國領導人在檯面上有幾次衝突，但卡尼表示，私底下的情況則截然不同。

上星期卡尼出訪澳洲時參加一場智庫活動，當時他提到川普其實樂於聽取各種想法，喜歡直率的對話方式，並會主動向交談對象詢問意見。「私底下完全不一樣，這使得我們能更好地解決問題。但說實話，這並不容易。」

加拿大人對美國的觀感越來越糟糕。上個月底納諾斯研究公司（Nanos Research）公布一份民調顯示，3/4的加拿大人不認為美國是值得信賴的盟友。

紐約州 川普 卡尼

