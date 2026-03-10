川普的伊朗戰略？簡單又符合美國利益：先打殘 事後不理

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
華郵專欄作者費思撰稿指出，川普的伊朗戰略重點在於摧毀其軍事與核能力，至於空襲後的政權與局勢，未必需由美國善後。(美聯社)
批評者指責，美國總統川普伊朗問題上沒有戰略，因為他既未說明明確目標，也沒有提出戰後計畫，例如轟炸結束後誰來恢復秩序？誰來組建政府、簽署和平協議、批准軍備控制條約？專欄作家費思（Douglas J. Feith）在華盛頓郵報撰文指出，即使這些問題沒有答案也無礙川普的戰略邏輯。

費思解釋，川普的邏輯很簡單，美以空襲只可能有兩種後果：伊朗人民趁機推翻政權，或者不這麼做。歷史顯示，單靠空襲引發政權更迭的機率不高，但如果真的引發民眾革命，川普勢必會把自己形容為戰略天才，政治對手也很難反駁。

即使沒有革命，結果仍可能符合美國利益。空襲的目標是摧毀伊朗伊斯蘭革命衛隊、海空軍、防空系統、飛彈能力與核武計畫。即使未來領導人仍出自原本的伊斯蘭體制，其傷害鄰國或美國的能力也會大幅下降。

接下來可能再出現兩種情況：新領導人尋求與美國合作，重新融入全球經濟；或仍保持敵對立場。在後者情況下，美國仍然可以再次動用武力。

費思指出，川普的思維與911後布希政府不同。當年美軍推翻神學士（塔利班）與伊拉克海珊政權後，華府認為自己有責任避免混亂並協助重建國家。相較下，川普並不認為美國有義務為伊朗建立穩定、民主或繁榮的體制。他的目標只是剝奪伊朗傷害美國及其利益的能力。在這種思路下，發生什麼事，未必需要由美國善後。

川普 伊朗

