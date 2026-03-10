川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
進入第二星期的對伊朗戰爭，川普總統9日表示，已經打得差不多了。（路透）
美伊衝突9日進入第10天，美國總統川普雖否認戰爭會在本周畫下句點，但認為很快就會結束，稱伊朗已經失去戰力；川普9日也為發動軍事行動辯護，稱如果美軍不採取行動，伊朗在一周內就會攻擊美國，指伊朗百分之百準備好了。

針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，川普9日下午在佛州舉行記者會，川普稱美軍過去9天以來，向伊朗發動世界前所未見、最強大和最複雜的軍事攻擊。

戰爭已進入第二星期，川普在記者會以及接受CBS專訪中，都暗示戰爭很快就會結束。川普及國防部長赫塞斯先前聲稱這場戰爭會持續四周到五周不等。

川普說，美軍至今已經攻擊逾5000個目標，其中有部分是重大目標，而美軍也把部分，包括能源發電等最重要的目標保留到之後的攻擊行動，稱如果美軍對這些目標發動攻擊，伊朗將花費很多年才能重建；川普表示，除非有必要，美軍才會採取行動。

川普指出，伊朗的海軍幾乎遭到殲滅，有51艘軍艦遭到擊沉；川普說，美軍持續鎖定伊朗的飛彈和無人機，聲稱伊朗的飛彈能力已經降至10%以下；川普並指出，伊朗的飛彈發射器和無人機發射器遭到重大打擊，分別減弱90％和83%。

川普說，美軍行動的進度已經大幅超前，不過川普也說，美軍還會繼續推進；川普也表示，美國希望伊朗能夠讓願意和平共處的總統或領導人執政。

川普9日也為美國的軍事行動辯護，稱伊朗在核談判中，就算美國願意免費供應核燃料，伊朗仍舊不願讓步，指伊朗顯然希望建造核武器。

川普9日向共和黨員發表談話時也提到說，假如美國沒有發動午夜之鎚的轟炸行動，伊朗當初在2周內就會取得核武，以色列也會被毀滅；川普表示，美國沒有選擇，必須向伊朗採取軍事行動，否則伊朗一周內就會攻擊美國，「百分之百，他們準備好了」。

川普9日強調美國對伊朗的軍事行動只是短期的，被媒體問及是否本周就會畫下句點，川普否認這個說法，但表示很快就會結束，川普稱伊朗已經失去一切，包括他們的領導人；盡管伊朗日前宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)接班，但川普認為說，很多人根本沒聽過這個人。

川普9日也與俄羅斯總統普亭通話一小時，克里姆林宮指出，兩人就伊朗和烏克蘭戰事進行「坦誠且具有建設性」的討論；俄羅斯媒體引述普亭外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)的說法報導指出，兩人通話是華府方面主動提出；鄂夏柯夫表示，普亭跟川普商討伊朗衝突局勢，以及有關烏克蘭的談判議題。

鄂夏柯夫還提到，針對美國和以色列向伊朗發動的戰爭，普亭呼籲迅速透過政治及外交途徑來解決。

川普則說，兩人談到烏克蘭，川普形容這是一場永無止境的戰鬥，稱普亭和烏克蘭總統澤倫斯基之間有很大的仇恨，雙方似乎無法冷靜下來、達成一致，不過川普認為，針對俄烏戰爭的議題，這算是一次正面的通話。

川普也說，兩人很明顯地談到中東議題，也指出普亭希望伸出援手、提供協助，不過川普向普亭表示，他可以結束俄烏戰爭，這才是幫了大忙。

普亭則聲明支持穆吉塔巴，他想要確認俄國對德黑蘭不變的支持，也確認俄國對伊朗朋友的聲援。

川普總統9日與俄國總統普亭通了一小時電話，討論中東情勢。普亭稍早才發文表示對哈米尼次子接班伊朗表達堅定不移的支持。（美聯社）

