送中國禮物？川普：若伊朗阻石油通過荷莫茲 發動20倍猛烈打擊

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。（美聯社）
美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。（美聯社）

美國總統川普警告說，如果伊朗阻止石油通過荷莫茲海峽，美國將對伊朗發動更猛烈的打擊。川普發言後，國際油價跌幅又擴大，布蘭特原油期貨盤中重挫10%。

川普在社群平台Truth Social發文說：「如果伊朗做出任何阻止石油在荷莫茲海峽流通的行為，他們將被美國施加比目前為止更猛烈20倍的打擊。」

川普說：「這是美國送給中國，以及所有大量使用荷莫茲海峽國家的禮物。希望這項舉措能獲得高度讚賞。感謝各位對此事的關注！」

川普還表示，「我們將摧毀那些極易被消滅的目標，使伊朗幾乎不可能再次以一個國家的形式重建——死亡、烈火與狂怒將降臨在他們身上——但我希望並祈禱，這一切不會發生！」

川普稍早表明伊朗戰爭「很快」就會結束，消息已經引發油價急跌。

布蘭特原油期貨今天盤中重挫10%，報每桶89.06美元；西德州原油期貨盤中跌9.09%，報86.16美元。

另一方面，伊朗官方媒體周一報導，伊朗革命衛隊表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將擁有完全的權力與自由通過荷莫茲海峽。

目前伊朗實際上封鎖了荷姆茲海峽，使得航運與中東能源出口停擺。這條海峽承載全球約五分之一的石油與液化天然氣（LNG）運輸量。

以色列 石油 伊朗

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57

