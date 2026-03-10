中承認穆吉塔巴接班 稱伊朗領導更迭合憲 普亭也發賀電

伊朗已故領導人哈米尼的次子穆吉塔巴，當選伊朗下一任最高領袖。圖為穆吉塔巴(中)參加活動的資料照片。(美聯社)

隨著地區局勢持續升溫，俄羅斯 與中國9日對伊朗 新任最高領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)表示支持，伊拉克等周邊國家也表達祝賀，川普總統則稱這次任命「可能撐不久」。

綜合多家媒體報導，俄羅斯總統普亭向穆吉塔巴發出賀電，讚揚其任命並重申莫斯科對德黑蘭的承諾。普亭表示，俄羅斯過去是、未來也將一直是伊朗伊斯蘭共和國可靠的合作夥伴，並重申對德黑蘭的堅定支持與團結，他有信心穆吉塔巴可以完成其父的工作。

中國9日也承認伊朗的領導層更迭，表示該任命符合伊朗憲法程序。外交部發言人郭嘉昆表示，中方反對任何針對現年56歲新任領袖的行動，並拒絕任何外部勢力干涉伊朗內政，他並呼籲各方尊重伊朗主權，要求立即停止衝突並重啟外交對話。

現年56歲的穆吉塔巴是由88名成員組成的「專家會議」(Assembly of Experts)選出，成為伊朗第三任最高領袖。

各國反應不一。伊拉克總理蘇達尼(Mohammed Shia al-Sudani)正式致電祝賀，強調伊拉克在當前「敏感階段」與伊朗團結一致，並反對任何對伊朗領土主權的直接威脅。亞美尼亞總理帕希尼揚(Nikol Pashinyan)與阿曼蘇丹阿勒賽義德(Haitham bin Tariq Al Said)，也分別致電表達祝賀與和平期許。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev ）也向穆吉塔巴表示祝賀，並對其父親去世表示哀悼。

阿利耶夫在總統官網發布的聲明中說：「我再次對您表達哀悼，對您父親──伊朗伊斯蘭共和國最高領袖哈米尼的逝世表示深切哀悼。」

他同時表示，希望兩國關係能夠「在相互尊重與信任的基礎上發展，造福我們的人民」。

葉門叛軍組織「青年運動」(Houthi)則稱穆吉塔巴的當選是對敵人的一記重擊，美國與以色列 則持強硬態度。川普向媒體表示，伊朗任命穆吉塔巴是「犯了大錯」並暗示他已有屬意的伊朗領導人選。

以色列外交部9日則在X發文，並上傳一張穆吉塔巴與其父哈米尼持槍的照片，當中還配文寫道，「穆吉塔巴。有其父必有其子」，並將穆吉塔巴形容為與其父同樣的「暴君」，指其雙手早已沾滿鮮血。