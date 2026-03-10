「另個哈米尼」 川普支持擊殺穆吉塔巴 以色列主導任務

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普總統表示他還沒有決定是否派特種部隊進入伊朗，但有報導指，川普向幕僚表示不排除再擊殺新任伊朗最高領導人穆吉塔巴哈米尼。（路透）
伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)受到美國以色列聯軍攻擊而在2月28日喪生，哈米尼的56歲次子穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)周末期間確定接班。華爾街日報9日報導，現任與前任美國官員指出，川普已對幕僚表示，如果事實證明穆吉塔巴不願屈服於美國的要求，例如停止伊朗的核武發展，他便支持消滅穆吉塔巴。

白宮對於報導內容不願評論，川普則在9日接受紐約時報訪問時說，對於穆吉塔巴被選為新任伊朗領導人「感到不悅」。川普之前便說，對於穆吉塔巴領導伊朗「無法接受」。

川普上周在社群媒體發文表示，在伊朗「無條件投降」之後，希望能幫伊朗挑選一位「偉大且可以接受」的統治者。

川普上周接受「時代」雜誌訪問時說：「我不想在做了這麼多之後，又出現另一個哈米尼。」

現任與前任美國官員指出，以色列可能將執行任務，擊殺8日獲任命為伊朗新任最高領袖的穆吉塔巴。官員指出，在針對伊朗領導高層發動的行動中，以色列處於主導地位。

以色列外交部長薩爾(Gideon Sa'ar)最近接受CNN訪問，被問到穆吉塔巴是否為以色列鎖定目標時說：「大家拭目以待。」

現任與前任美國官員表示，華府認為穆吉塔巴是哈米尼的強硬派繼承人，由勢力龐大的「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps)欽點為領導人。

美國官員說，不覺得穆吉塔巴會放棄伊朗對核武的追求，也不認為穆吉塔巴會以對美國有利的條件讓戰爭衝突透過談判畫下句點。

穆吉塔巴跟革命衛隊關係密切。1980年到1988年的兩伊戰爭期間，還是青少年時期的穆吉塔巴便在革命衛隊服役，擔任非戰鬥任務。

穆吉塔巴1969年出生於聖城麥什赫德(Mashhad)，名字的阿拉伯語意思是「天選之人」(chosen)。穆吉塔巴幼年時，哈米尼是對抗國王巴勒維((Mohammad Reza Shah Pahlavi)的反對勢力領袖。美國2007年外交電報指出，穆吉塔巴是「真正的強硬派」。

白宮 社群媒體 川普

