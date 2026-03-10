我的頻道

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

何時結束美伊戰爭？川普：會和內唐亞胡共同決定

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統（左）表示，會與以色列總理內唐亞胡（右）決定何時停戰。（路透）
川普總統（左）表示，會與以色列總理內唐亞胡（右）決定何時停戰。（路透）

川普總統8日對以色列時報表示，何時結束伊朗戰爭將與以色列總理內唐亞胡「共同決定」。美國防長赫塞斯在8日播出的CBS訪談中透露，川普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

川普8日被問及對伊朗戰爭何時結束，是由他一人決定或內唐亞胡也有發言權時，川普表示：「我認為是共同的，某種程度上算是。」

川普說：「我會在適當時機作出決定，但所有事情都會納入考量。」以色列時報解讀，這顯示內唐亞胡將提供意見，但最終拍板仍是川普。

川普稱，若不是他與內唐亞胡，伊朗原本會摧毀以色列，「伊朗原本會摧毀以色列和周圍一切，美以一直共同合作。我們已摧毀一個想摧毀以色列的國家」。

若美國決定停止空襲以色列是否仍可能繼續對伊朗作戰，川普拒絕回應這項假設性問題，但他隨後說，「我不認為有必要」。

伊朗選出新任最高領袖，川普拒絕置評，只說「拭目以待」。

另一方面，赫塞斯日前接受CBS訪問在8日播出。被問到川普曾說要伊朗「無條件投降」，赫塞斯表示：「那代表由我們定條件。我們會知道他們何時已失去作戰能力。到某時點，他們將別無選擇，只能投降。」

赫塞斯說，投降有很多不同形式，包括面對面方式，但最終設定條件的是川普，不是伊朗人。

赫塞斯 川普 伊朗

