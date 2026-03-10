沒唱國歌被指叛徒 伊朗女足隊5人獲澳政治庇護 川普讚「處理得好」

在澳洲參加亞洲盃比賽的五名伊朗國家女子足球隊隊員，已經獲得澳洲政府政治庇護。圖為伊朗隊在出戰菲律賓隊前合影。(路透)

澳洲 內政部長柏克(Tony Burke)宣布，正在當地參加亞洲盃(Asian Cup)比賽的五名伊朗 國家女子足球隊隊員，已經獲得澳洲政府政治庇護。美聯社報導，澳洲時間10日凌晨，澳洲聯邦警察將伊朗女足隊隊員從位於黃金海岸(Gold Coast)的下榻飯店轉移到另一個安全地點。

美聯社報導，柏克10日清晨在布里斯本(Brisbane)受訪時說，已經與女足隊隊員見面，隊員們完成了人道主義簽證的申請手續。他說，伊朗女足隊其他成員也有同樣機會獲得庇護，「澳洲把伊朗女足隊放在心上」。

川普 總統9日稍早在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，伊朗女足隊球員向澳洲申請政治庇護若遭拒，美國將提供庇護。

伊朗女足隊球員上周在對戰南韓比賽前演奏伊朗國歌時保持沉默以示抗議，被伊朗官方媒體指控為「叛徒」。紐約時報報導，這些球員返回伊朗後恐將面臨人身危險。

澳洲政府在第一時間並未對是否為伊朗女足隊成員提供庇護表態。川普告訴澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)表示：「總理先生，不要這樣」，呼籲澳洲在伊朗戰爭期間給予伊朗女足隊庇護。 伊朗國家女足隊員參加亞洲盃比賽時，在演奏伊朗國歌時保持沉默，被伊朗官媒指為「叛徒」，回國恐面臨人身危險，已有五名隊員獲得澳洲政府政治庇護。(路透)

川普同時表示，如果澳洲不願收留伊朗女足隊，美國將願意接收。

再過幾周，伊朗男子足球隊將到美國參加今夏登場的世界盃(World Cup)足球賽。

國際足球總會(FIFA)迄今並未公開評論伊朗男足隊能否安全前往北美參賽。川普則說，不在乎伊朗能否派隊伍參加比賽，因為伊朗已經被打到慘敗，幾乎「奄奄一息」。

川普9日稍後發文寫道，已跟艾班尼斯通話，澳洲方面「正在處理」女足隊的事。川普寫道，五名伊朗女足球員已獲得妥善安置，其他隊員也將獲得安置。他寫道：「不過，有些人擔心，她們如果不返鄉，家人將受到威脅。」

川普寫道，艾班尼斯對於這次棘手事件處理得很好，「天佑澳洲」。