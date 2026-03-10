我的頻道

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

伊朗炸土耳其飛彈遭攔截 美軍陣亡增至7人

編譯陳韻涵／綜合報導
美國26歲陸軍中士彭寧頓本月1日在沙國蘇丹王子空軍基地遇襲時受傷，經多日治療後仍於8日傷重不治，成為伊朗戰爭中第七名陣亡的美軍。(路透)
伊朗與美國、以色列的戰事持續擴大，土耳其9日表示，北大西洋公約組織(NATO)防空系統成功攔截一枚自伊朗發射且飛進土耳其領空的彈道飛彈；另外，五角大廈宣布，美軍駐沙烏地阿拉伯基地遇襲時受傷的一名士兵因傷重不治，使這場戰爭中陣亡的美軍人數增至七人。

路透報導，土耳其政府指出，這是五天內第二次有伊朗發射的飛彈飛向土耳其南部。

與伊朗接壤的土耳其是北約成員國，該國國防部發出聲明表示，「我們再次強調，對於任何針對我國領土和領空的威脅，我們將毫不猶豫地採取一切必要措施。」

美國空軍駐紮在土耳其南部城市阿達那(Adana)近郊的印吉利克(Incirlik)空軍基地，北約雷達基地則在該國東北部馬拉蒂亞省(Malatya)，為北約提供關鍵安全保障。

土耳其政府表示，飛彈碎片落在兩基地之間的加濟安泰普省(Gaziantep)空曠地帶，距離阿達那約200公里，事件並未造成人員傷亡。

土耳其總統厄多安(Recep Erdogan)9日晚在安卡拉召開緊急內閣會議後表示，「我們已向伊朗發出必要警告」，而我們的目標是避免戰火波及。

土耳其強調，美國與以色列對伊朗的空襲並未使用印吉利克基地；伊朗並未回應攻擊土耳其的事件，且多次強調未與區域國家進入戰爭狀態，也未明確針對土耳其。

另據美聯社報導，五角大廈9日宣布，26歲陸軍中士彭寧頓(Benjamin N. Pennington)本月1日在沙國蘇丹王子空軍基地遇襲時受傷，經多日治療後仍於8日傷重不治，成為伊朗戰爭中第七名陣亡的美軍。

彭寧頓來自肯塔基州格蘭岱，高中畢業後不久即從軍，隸屬於科羅拉多州卡森堡的陸軍太空與飛彈防禦司令部第一太空旅第一太空營，該單位負責飛彈預警、全球定位系統(GPS)與遠程衛星通訊任務。

彭寧頓家鄉教會的退休牧師貝爾(Mike Bell)形容，彭寧頓「是個低調、默默把事情做好的人」；肯州長貝希爾(Andy Beshear)稱讚彭寧頓是「為國捐軀的英雄」。

因美國空軍駐紮在土耳其南部，伊朗再度向土耳其南部發射飛彈，圖中可見一枚被遮蓋的彈...
