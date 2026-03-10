紐時：1973石油危機 如今各國仍在玩「老遊戲」

一家中國公司所有的「珞珈山號」油輪(右)及另艘散裝貨輪，9日被卡在荷姆茲海峽的停滯在馬斯喀特港的阿曼灣海面。(路透)

石油 既是珍貴資源，也是強大的政治脅迫工具，從委內瑞拉總統馬杜洛 被捕到中東戰事，如今油價近四年來首次突破每桶100元，經濟風險日益凸顯。石油在地緣政治和全球經濟中影響力持久，紐約時報9日指出即使到2026年，全球仍然得玩「老遊戲」。

據報導，在伊朗戰事爆發前，幾乎沒有跡象顯示會造成像大約半個世紀前那樣嚴重的經濟衝擊。1973年石油危機時，世界幾乎一半的能源需求都依賴石油，而石油輸出國組織(OPEC)禁運石油導致油價在短短幾個月內翻了四倍，使美國經濟陷入了高通膨和成長停滯的時期。曾於川普第一任期擔任委內瑞拉特使的艾布蘭(Elliott Abrams)表示：「老遊戲又回來了，而且比人們預想的還要猛烈。」

目前全球能源三分之二的支出都流向了太陽能等更清潔的替代能源，而且這些能源的成長速度遠超石油和天然氣，但世界仍依賴可靠的油氣供應。雖然石油如今在全球能源需求中所占比例已不如以往，根據國際能源署(IEA)的數據已低於30%，但全球石油消耗總量幾乎是70年代初的兩倍。天然氣用於家庭供暖和發電，在經濟中的比重也遠超以往。

自2月28日美以聯軍攻擊伊朗以來，中東衝突不斷擴大，幾乎完全封鎖了荷莫茲海峽，這條水道是全球五分之一石油和大量天然氣的出口門戶。據市場研究公司Kpler稱，該地區多家煉油廠已經停產或減產，其中一些煉油廠也遇襲損壞。國際油價自2月下旬以來上漲了約37%，燃油價格亦迅速上漲，其中柴油和航空燃油的漲幅尤為顯著。

曾任小布希 時期負責伊拉克和阿富汗事務的副國安顧問、現任哈佛大學甘迺迪學院教授的歐蘇利文(Meghan O'Sullivan)表示，在美國削弱貿易關係並與其他大國發生衝突的時期，石油重新成為地緣政治工具和經濟威脅並非巧合，「能源武器從未消失，但一系列全球局勢，以及川普政府和其他一些國家的決策，使它再次成為焦點，能源既可以當作外交工具，也可以成為外交目標。」