伊朗報復？美駐挪威使館驚傳爆炸 幸無傷亡

美國駐挪威大使館外面發生爆炸，所幸無人員傷亡。(路透)

美國駐挪威大使館 8日驚傳爆炸案，所幸無人傷亡。挪威警方已展開調查，不排除是恐怖攻擊。

挪威首都奧斯陸(Oslo)警方的調查與情報聯合小組組長拉森(Frode Larsen)表示，他們是在8日凌晨1時接到報案，美國大使館傳出巨大爆炸聲響。這起爆炸案是由某種燃燒彈裝置造成，爆炸地點位於美國大使館的領事部入口，造成建築物外部入口處受損，幸好沒有人員傷亡。

奧斯陸警局表示這起攻擊顯然是針對美國大使館，不過目前警方尚未逮捕任何人。

拉森在一份聲明中表示：「我們目前仍在調查的初步階段，不過我們是根據多種假設在進行調查。以目前安全上的敏感時刻來看，自然會考慮美國大使館是攻擊目標，不過我們不會只依循單一假設來辦案。」他稍後在接受採訪時特別強調，其中一項假設就是恐怖攻擊。不過挪威國家安全部PST則是表示，目前挪威國家安全威脅等級並未改變。

挪威公共廣播公司NRK引述警方指揮官德勒米爾(Michael Dellemyr)表示，爆炸地點位於美國大使館的領事部門入口。警方「對事發原因，已有初步想法」，並說「我們認為這是由某個人所為。」德勒米爾提到，調查人員正與目擊者交談。

一位美國官員表示，燃燒彈是放在一個背包內，然後在領事部門口引爆。現場四處是碎玻璃，厚重的玻璃大門也有裂痕，屋頂上的吊燈搖搖欲墜，入口處的地上有一片火藥燃燒的黑色痕跡，顯然就是炸彈爆炸的地方。

當地媒體則是指出，美國大使館附近居民表示，他們看到大使館濃煙密布，警方已在與目擊者進行交談。現場有拆彈小組、警犬、無人機、配備自動武器的警察，還有直升機在空中盤旋。

挪威總理史托爾(Jonas Gahr Store)表示，這起事件非常嚴重，完全不能接受。他說他已與美國大使進行交談。美國大使館透過國務院發布聲明表示，大使館已展開本身的調查行動，並且感謝挪威警方的支援。

自美國與以色列聯合攻擊伊朗 之後，美國在全球的大使館與領事館就維持高度警戒，中東地區，包括沙烏地阿拉伯與科威特的美國大使館區建築都已成為伊朗的報復目標。