美情報單位機密報告：伊朗去年被炸核設施 仍可取出濃縮鈾

美國情報指出，伊朗可以從去年遭轟炸的福爾多地下設施取出濃縮鈾。（歐新社）

美國情報單位評估，伊朗 主要的高濃縮鈾儲存地點伊斯法罕(Isfahan)地下核設施去年遭美軍空襲坍塌，但伊朗仍可透過狹窄的通道重新取得這批放射性原料。

紐約時報引述熟悉機密報告的官員說法報導，情報評估顯示，伊朗目前透過一個非常狹窄的通道接近伊斯法罕地下設施的高濃縮鈾。

這些濃縮鈾以氣態的形式儲存在儲藏罐當中，尚不清楚伊朗若嘗試轉移這些原料，需要花費多長時間。

美方強調，情報機構持續監視伊斯法罕的地下設施，對於任何試圖轉移濃縮鈾的行動，都有高度信心能及時發現並作出回應。

這批高濃縮鈾對伊朗是否決定推進核武計畫相當關鍵；美國官員指出，伊朗目前擁有約970磅的高濃縮鈾，其中大部分儲存在伊斯法罕。

這些鈾目前的濃縮程度約60%，若要製造核武需進一步濃縮至約90%；但若離心機仍可運作，完成前述步驟的技術並不是問題。

美國與以色列 持續空襲，伊朗局勢動盪，這批濃縮鈾的去向及安全問題成為川普 政府的重要戰略考量。

川普總統8日在專機空軍一號上接受媒體採訪時，被問及是否可能派遣地面部隊確保這批鈾的安全。

川普回應說：「我們現在正在全力打擊他們，還沒有針對那部分採取行動」，未來可能考慮這種選項，「但現在不會這麼做」。

川普暗示，派遣地面部隊的風險很高，如果之後真的要行動，「他們將會遭受重創，幾乎無法在地面作戰」。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)則表示，以色列決定對伊朗開戰的原因之一，是伊朗將核計畫與飛彈計畫深埋地下，使其幾乎「不會受到任何攻擊」。

去年為期12天的軍事行動結束後，美國曾考慮是否直接取回這批濃縮鈾，但川普當時認為風險過高，因而未採取行動。

官員分析，若要派遣地面部隊，可能由特種作戰突擊隊進入伊朗核設施執行任務，但必須先透過持續空襲進一步削弱伊朗的防禦，才能評估地面行動的可行性。