美軍陣亡添1人…伊朗擴大攻擊鄰國 巴林海水淡化廠被毀

伊朗擴大攻擊，炸中巴林的海水淡化廠。圖為伊朗無人機在巴林上空遭攔截。(路透)

伊朗 持續攻擊鄰國的美軍基地及基礎設施，美軍陣亡再添一人，身分暫時保密；巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯都報告遭伊朗發射更多飛彈，巴林的海水淡化廠遭炸毀，恐危及數百萬居民的用水。伊朗的儲油設施則繼續被以色列 轟炸。

綜合媒體報導，中央司令部(Centcom)在X平台發文，該名殉職軍人是在沙烏地阿拉伯一處駐有美軍的軍事基地，3月1日在伊朗政權於中東地區的首次襲擊中身受重傷，奮鬥一周後去世。軍方將保密該軍人的身分24小時，以確認並聯絡親屬。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)敦促鄰國不要參與美國和以色列的攻勢，然而攻擊並非來自海灣阿拉伯國家，而是該地區的美國軍事基地和船艦。

伊朗當局也表示，以色列7日夜間攻擊四艘儲油輪、一個石油轉運碼頭，造成四人死亡。影片顯示8日稍早德黑蘭上空籠罩著燃料庫爆炸產生的濃濃黑煙，居民描述前一晚的大火讓黑夜如同白天一樣光亮，到早上濃煙滾滾，白天又變成了黑夜。伊朗紅新月會已警告德黑蘭居民防範有毒空氣汙染和酸雨，並指出全國約有1萬處民用建築如民宅、學校、近30家醫療機構遭到破壞。

伊朗儲油設施遇襲後，隨即向海灣國家和以色列發射了大量飛彈和無人機報復，其中一些擊中了重要的民用基礎設施，尤其是海灣國家重度依賴的海水淡化廠。巴林指責伊朗不分青紅皂白地襲擊民用目標，破壞了該國其中一座海水淡化廠，不過巴林的電力和水務部門表示供水仍然正常；該廠為該當地數百萬居民和數千名滯留旅客提供用水。

伊朗則稱美國先空襲破壞了其一座海水淡化廠。伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)表示美國攻擊荷莫茲海峽格什姆島(Qeshm)切斷了30個村莊的供水，他警告「是美國這樣做開創了先例，不是伊朗」。中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)回應稱美軍絕不會以平民為目標。

沙國亦傳出首例死亡事件，一枚砲彈落入居民區造成一名印度籍和一名孟加拉籍移工喪生，海灣國家在此次戰爭中死亡的大部分是外國居民和工人。以色列則報告了首例戰死，兩名士兵在黎巴嫩南部與真主黨作戰時陣亡。