伊朗報復美以攻擊 美下令撤離駐沙烏地使館人員

美國國務院今天以伊朗 報復美國、以色列 發動的空襲而對沙烏地阿拉伯發動打擊為由，下令駐沙國使館人員撤離，反映出區域衝突持續下，美方人員面臨的風險。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院於旅遊警示中指出，已「基於安全風險，下令非緊急美國政府雇員及其家眷離開沙烏地阿拉伯」。

國務院先前已授權非緊急美國政府人員及其家眷自願離開沙烏地阿拉伯，但現已要求他們必須撤離，僅留緊急人員繼續駐留。

美國國務院表示，持續警告美國公民「重新考慮前往」沙烏地阿拉伯，但並未建議全面避免前往當地。

上週，無人機攻擊美國駐沙烏地首都利雅德（Riyadh）的大使館 ，無人機也曾對美國駐科威特及阿拉伯聯合大公國的大使館造成破壞。

沙烏地阿拉伯今天表示，一枚飛彈落在艾卡吉省（Al Kharj），造成2人死亡、12人受傷。

美國與以色列2月28日發動大規模攻擊，造成伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。隨後，伊朗誓言要讓美國與以色列付出代價。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨天針對攻擊事件向鄰近國家道歉，但隨後表示，若這些國家成為攻擊伊朗的跳板，伊朗將「被迫回應」。

波灣國家與美國關係密切，巴林與卡達都為美軍提供重要基地。

沙烏地阿拉伯是最新一個被下令撤離非緊急美方人員的國家。自與伊朗戰爭爆發以來，國務院已下令非緊急人員撤離卡達、約旦、巴林、阿拉伯聯合大公國、伊拉克，以及巴基斯坦拉合爾（Lahore）和喀拉蚩（Karachi）兩地的領事館。

美國駐科威特大使館的運作亦已暫停。國務院發言人表示，這項決定是「基於安全與作業考量，以保障人員安全」。