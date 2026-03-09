哈米尼次子接班 伊朗強硬派掌權拒停火 川：他撐不了多久

伊朗已故領導人哈米尼的次子穆吉塔巴，當選伊朗下一任最高領袖。圖為穆吉塔巴(中)參加活動的資料照片。(美聯社)

美國與以色列 持續升高對伊朗 軍事行動之際，伊朗神權政府核心機構「專家會議」9日任命已故最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei)次子穆吉塔巴‧哈米尼(Mojtaba Khamenei)接任伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，凸顯德黑蘭政權仍由強硬派掌控。伊朗外交部長接受美國媒體訪問時，拒絕各界停火的呼籲，強調「這場戰爭必須徹底結束，否則就會繼續戰鬥。」

對於伊朗推舉新任神權領袖，川普總統曾表示美方原先屬意的接班人已身亡，且無法接受哈米尼次子接班；以色列則於伊朗公布最高領袖繼任人選之前，揚言獲推選的任何人都將成為攻擊目標。

路透報導，由88名神職人員組成、負責選出最高領袖的專家會議9日發出聲明表示，「專家會議以決定性的投票結果，任命穆吉塔巴‧哈米尼為伊朗伊斯蘭共和國神聖制度的第三任領袖」。

最高領袖是伊朗神權政治體系中權力最高的職位，對國家重大政策擁有最終決定權，並主導外交政策、軍事與核計畫，同時對民選總統與國會具有指導與監督權。

穆吉塔巴為中階神職人員，長期在伊朗安全體系與伊斯蘭革命衛隊內部具備影響力，也與父親哈米尼掌控的龐大政治與經濟網絡關係密切。

美國與以色列2月28日空襲中炸死哈米尼之後，穆吉塔巴即被視為最可能接班的人選。

伊朗國家媒體指出，武裝部隊高層與革命衛隊已宣誓效忠新任領袖。

伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani)表示，美以曾聯手攻擊專家會議召開的大樓，並屢次威脅攻擊其他會議地點，專家會議仍如期召開並完成投票。

拉里賈尼呼籲伊朗民眾團結支持新領袖，並稱在當前「敏感局勢」之下，穆吉塔巴具備領導國家的能力。

分析人士認為，哈米尼家族的接班安排代表伊朗領導層選擇對抗而非妥協。

華盛頓的「中東研究所」伊朗計畫主任瓦坦卡(Alex Vatanka)表示，「伊朗老套地讓穆吉塔巴接班，對美國而言則是一大羞辱；發動如此大規模軍事行動，結果只是殺死一位86歲老人，而他的職位立刻被更強硬的兒子取代。」

分析人士認為，穆吉塔巴上台後可能進一步強化革命衛隊權力，並在戰爭與國內動盪壓力下加強政治控制以鞏固統治，同時也加劇伊美緊張情勢。

川普8日接受「美國廣播公司新聞網」訪問時，談到伊朗新領袖表示：「他必須得到我們的批准，若未獲我們的認可，他撐不了多久。」

以色列則在伊朗公布任命人選前警告，無論誰被選為新領袖，都可能成為攻擊目標。

美以對伊朗的戰事已進入第二周，面對外界呼籲停火，伊朗政府態度強硬。

伊朗外長阿拉奇接受「國家廣播公司新聞網」節目「會見新聞界」訪問時表示，德黑蘭不會接受停火安排。他說：「這場戰爭必須徹底結束，除非我們能做到這一點，否則為了人民與國家安全，我們必須繼續戰鬥。」