川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

在電腦遊戲展上，玩家扮成「決勝時刻」中的士兵造型。川普政府現在正利用一系列店電腦射擊遊戲為其戰爭做宣傳。(路透)

白宮 與五角大廈發布空襲伊朗的影片，混搭電玩射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)的畫面，在X、TikTok和Instagram轉發，觀看次數已超過5800萬次。路透報導，這是川普 總統發起的社群媒體 戰爭宣傳。

過去用圖表和簡報來定義衝突，現在換成電玩做公關。

「以前要時間和大量的專業知識，」Indicator研究員克雷格·西爾弗曼(Craig Silverman)說，「現在，白宮某個社群媒體經理只花半個小時賣弄一下工具，就能後製出來。」

這一系列影片，還有以「超人」(Superman)為主角，穿插了電影「英雄本色」(Braveheart)、「捍衛戰士」(Top Gun)、「鋼鐵人」(Iron Man)和「神鬼戰士」(Gladiator)的片段，以及軍事裝備被摧毀的畫面，傳播專家詹姆斯·格拉斯曼(James Glassman)說，讓戰爭看起來像電玩，這是透過美化來推銷戰爭，「如果川普想要溝通，應該向伊朗人民解釋你為什麼要炸他們的國家，而不是我們如何炸毀東西。」

還有一段是，一隻綠色蜥蜴反覆敲擊發光的螢幕，每次敲擊後都會出現導彈發射的畫面，並伴隨聲音重複「蜥蜴」這個詞。這段出自迪士尼皮克斯(Disney Pixar)2025年動畫「地球特派員」(Elio)的片尾。去年，它迅速走紅，成為網路迷因，常被用來形容重複性工作。

另一段14秒影片穿插尼克兒童頻道(Nickelodeon)海綿寶寶(SpongeBob)反覆說的一句話，「想再看我做一遍嗎？」(Wanna see me do it again?)觀看次數已超過900萬次。

克里斯托弗·珀塞爾(Kristopher Purcell)曾在布希2003年入侵伊拉克前夕任職過白宮，他認為，影片目標受眾是年輕男性，而川普在2024年大選中就是贏得這個群體的高支持率。

他說，布希花了幾個月來論證入侵伊拉克的理由，但現在川普卻在戰爭結束後發布這些影片來辯護，「這種為衝突遊戲化的做法太瘋狂了。」

不過哈佛大學甘迺迪政府學院全球傳播學教授馬修鮑姆(Matthew Baum)質疑川普透過表情包和網路影片宣傳軍事實力能否爭取到「讓美國再次偉大」(MAGA)的支持者，「他的支持者並非完全支持伊朗戰爭。」