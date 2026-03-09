我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在電腦遊戲展上，玩家扮成「決勝時刻」中的士兵造型。川普政府現在正利用一系列店電腦射擊遊戲為其戰爭做宣傳。(路透)
在電腦遊戲展上，玩家扮成「決勝時刻」中的士兵造型。川普政府現在正利用一系列店電腦射擊遊戲為其戰爭做宣傳。(路透)

白宮與五角大廈發布空襲伊朗的影片，混搭電玩射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)的畫面，在X、TikTok和Instagram轉發，觀看次數已超過5800萬次。路透報導，這是川普總統發起的社群媒體戰爭宣傳。

過去用圖表和簡報來定義衝突，現在換成電玩做公關。

「以前要時間和大量的專業知識，」Indicator研究員克雷格·西爾弗曼(Craig Silverman)說，「現在，白宮某個社群媒體經理只花半個小時賣弄一下工具，就能後製出來。」

這一系列影片，還有以「超人」(Superman)為主角，穿插了電影「英雄本色」(Braveheart)、「捍衛戰士」(Top Gun)、「鋼鐵人」(Iron Man)和「神鬼戰士」(Gladiator)的片段，以及軍事裝備被摧毀的畫面，傳播專家詹姆斯·格拉斯曼(James Glassman)說，讓戰爭看起來像電玩，這是透過美化來推銷戰爭，「如果川普想要溝通，應該向伊朗人民解釋你為什麼要炸他們的國家，而不是我們如何炸毀東西。」

還有一段是，一隻綠色蜥蜴反覆敲擊發光的螢幕，每次敲擊後都會出現導彈發射的畫面，並伴隨聲音重複「蜥蜴」這個詞。這段出自迪士尼皮克斯(Disney Pixar)2025年動畫「地球特派員」(Elio)的片尾。去年，它迅速走紅，成為網路迷因，常被用來形容重複性工作。

另一段14秒影片穿插尼克兒童頻道(Nickelodeon)海綿寶寶(SpongeBob)反覆說的一句話，「想再看我做一遍嗎？」(Wanna see me do it again?)觀看次數已超過900萬次。

克里斯托弗·珀塞爾(Kristopher Purcell)曾在布希2003年入侵伊拉克前夕任職過白宮，他認為，影片目標受眾是年輕男性，而川普在2024年大選中就是贏得這個群體的高支持率。

他說，布希花了幾個月來論證入侵伊拉克的理由，但現在川普卻在戰爭結束後發布這些影片來辯護，「這種為衝突遊戲化的做法太瘋狂了。」

不過哈佛大學甘迺迪政府學院全球傳播學教授馬修鮑姆(Matthew Baum)質疑川普透過表情包和網路影片宣傳軍事實力能否爭取到「讓美國再次偉大」(MAGA)的支持者，「他的支持者並非完全支持伊朗戰爭。」

熱門電玩射擊遊戲「決勝時刻」的大型海報。(美聯社)
熱門電玩射擊遊戲「決勝時刻」的大型海報。(美聯社)

世報陪您半世紀

白宮 社群媒體 川普

上一則

美伊開戰第10天何時停火？川普鬆口：和內唐亞胡一起決定

下一則

伊朗廉價高效無人機 美軍逆向仿製

延伸閱讀

美伊百日消耗戰？國安局前局長揭與俄烏戰爭5大相似

美伊百日消耗戰？國安局前局長揭與俄烏戰爭5大相似
川普憑感覺攻伊朗 白宮喊基於事實 西班牙否認與美軍合作

川普憑感覺攻伊朗 白宮喊基於事實 西班牙否認與美軍合作
紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住
「和平委員會秒變厭惡和平」 中官媒14秒影片諷美

「和平委員會秒變厭惡和平」 中官媒14秒影片諷美

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整