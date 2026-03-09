伊朗廉價高效無人機 美軍逆向仿製

伊朗伊斯蘭革命衛隊在閱兵典禮中展示伊朗的「見證者」無人機。(美聯社)

無人機 戰爭已成為伊朗 衝突的主角，早在伊朗無人機襲擊波斯灣沿岸的機場、摩天大樓、大使館之前，美軍就開始著手尋找低成本的攔截方法。2024年美軍研發部門逆向研究伊朗的「見證者」(Shahed)無人機，不過只是用於目標訓練，望能開發新的防禦手段，隨後一個計畫油然而生：既然伊朗的無人機如此廉價高效，何不直接仿製？

紐約時報報導，在逆向工程約18個月後，美國研發出低成本無人作戰系統(low-cost unmanned combat system，LUCAS)，上周首次在實戰中打擊伊朗的基礎設施、壓制其防空系統。

見證者和LUCAS無人機每架造價約3.5萬元，機身長約10呎、翼展約8呎，機頭裝有炸藥，撞擊目標後引爆。輸入目標座標後，這些無人機可以自主飛行數百哩。LUCAS由亞利桑納州一家名為SpektreWorks的小型新創公司生產，分析人士認為LUCAS利用軍用版「星鏈」(Starlink)來導航，或使用其他衛星通訊系統。

低成本無人機的缺點是速度慢、噪音大，體積小所以彈藥攜帶量有限，殺傷力不高；此外也能電子干擾其導。即使如此，新設計正在改良這些缺點，LUCAS便採用模組化設計、可自訂軟體，可隨著人工智慧(AI)等新技術發展而調整和升級。川普總統去年的稅收和國內政策法案中包含11億美元的“無人機優勢計劃”，旨在建造數千架低成本的單向攻擊無人機。

Forecast International的國防分析師米斯凱利(Anna Miskelley)表示，見證者的設計目的就是製造混亂，爆炸影片在媒體上極具煽動性。這些無人機雖然簡陋，但是因速度慢、飛行高度低，現代防空系統很難偵測到它們，雷達通常會過濾掉這類低速目標，如果調整得更敏感，可能會誤報鳥類和民用飛機等目標。防禦見證者也十分昂貴，每次發動防空系統的成本高達300萬元。

伊朗安全專家、華盛頓研究所資深研究員納迪米(Farzin Nadimi)表示，伊朗無人機戰略的核心在於能夠恐怖攻擊民眾、破壞經濟穩定、擾亂日常生活，這在伊朗國內是政府宣傳的必要手段。納迪米指出，伊朗已在洞穴和其他隱密處藏了數千架無人機，足以至少在未來幾周內每天出動上百架無人機。這些無人機發射程序簡單，通常只需一個安裝在卡車上的貨櫃即可發射；美國和以色列軍隊已打擊見證者無人機的製造中心和發射區。