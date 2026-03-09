我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

伊朗廉價高效無人機 美軍逆向仿製

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗伊斯蘭革命衛隊在閱兵典禮中展示伊朗的「見證者」無人機。(美聯社)
伊朗伊斯蘭革命衛隊在閱兵典禮中展示伊朗的「見證者」無人機。(美聯社)

無人機戰爭已成為伊朗衝突的主角，早在伊朗無人機襲擊波斯灣沿岸的機場、摩天大樓、大使館之前，美軍就開始著手尋找低成本的攔截方法。2024年美軍研發部門逆向研究伊朗的「見證者」(Shahed)無人機，不過只是用於目標訓練，望能開發新的防禦手段，隨後一個計畫油然而生：既然伊朗的無人機如此廉價高效，何不直接仿製？

紐約時報報導，在逆向工程約18個月後，美國研發出低成本無人作戰系統(low-cost unmanned combat system，LUCAS)，上周首次在實戰中打擊伊朗的基礎設施、壓制其防空系統。

見證者和LUCAS無人機每架造價約3.5萬元，機身長約10呎、翼展約8呎，機頭裝有炸藥，撞擊目標後引爆。輸入目標座標後，這些無人機可以自主飛行數百哩。LUCAS由亞利桑納州一家名為SpektreWorks的小型新創公司生產，分析人士認為LUCAS利用軍用版「星鏈」(Starlink)來導航，或使用其他衛星通訊系統。

低成本無人機的缺點是速度慢、噪音大，體積小所以彈藥攜帶量有限，殺傷力不高；此外也能電子干擾其導。即使如此，新設計正在改良這些缺點，LUCAS便採用模組化設計、可自訂軟體，可隨著人工智慧(AI)等新技術發展而調整和升級。川普總統去年的稅收和國內政策法案中包含11億美元的“無人機優勢計劃”，旨在建造數千架低成本的單向攻擊無人機。

Forecast International的國防分析師米斯凱利(Anna Miskelley)表示，見證者的設計目的就是製造混亂，爆炸影片在媒體上極具煽動性。這些無人機雖然簡陋，但是因速度慢、飛行高度低，現代防空系統很難偵測到它們，雷達通常會過濾掉這類低速目標，如果調整得更敏感，可能會誤報鳥類和民用飛機等目標。防禦見證者也十分昂貴，每次發動防空系統的成本高達300萬元。

伊朗安全專家、華盛頓研究所資深研究員納迪米(Farzin Nadimi)表示，伊朗無人機戰略的核心在於能夠恐怖攻擊民眾、破壞經濟穩定、擾亂日常生活，這在伊朗國內是政府宣傳的必要手段。納迪米指出，伊朗已在洞穴和其他隱密處藏了數千架無人機，足以至少在未來幾周內每天出動上百架無人機。這些無人機發射程序簡單，通常只需一個安裝在卡車上的貨櫃即可發射；美國和以色列軍隊已打擊見證者無人機的製造中心和發射區。

伊朗遭美以聯軍攻擊後，大量使用無人機襲擊波斯灣沿岸的機場、摩天大樓、大使館和軍事...
伊朗遭美以聯軍攻擊後，大量使用無人機襲擊波斯灣沿岸的機場、摩天大樓、大使館和軍事設施，進行報復。圖為伊朗生產的無人機陣容。(美聯社)

世報陪您半世紀

伊朗 無人機

上一則

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

下一則

白宮安撫民心 稱油價只是暫時飆漲

延伸閱讀

伊朗開啟「馬賽克防禦」拖鄰國下水 跟美比誰更能抗壓

伊朗開啟「馬賽克防禦」拖鄰國下水 跟美比誰更能抗壓
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰
伊朗的飛彈與無人機消耗美國攔截飛彈 「這國」成大贏家？

伊朗的飛彈與無人機消耗美國攔截飛彈 「這國」成大贏家？

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整