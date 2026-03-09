美軍反制伊朗 搬出烏國無人機系統

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
「梅洛普斯」反無人機防禦系統的核心即為AS3小型無人機，單價成本不到1萬元，隨著產量增加應可降至7千元左右，據說有些是在台灣生產的。(路透)
「梅洛普斯」反無人機防禦系統的核心即為AS3小型無人機，單價成本不到1萬元，隨著產量增加應可降至7千元左右，據說有些是在台灣生產的。(路透)

自上周以來，伊朗已使用數百枚彈道飛彈和「見證者」(Shahed 136)型無人機襲擊了周邊國家和中東地區的美軍基地，其中一架伊朗無人機更損壞了位於約旦的一套美國終端高空區域防禦系統(THAAD，薩德)，空軍發言人表示見證者無人機並非容易攔截的目標。不過烏克蘭軍隊已經從慘痛實戰中學會如何有效攔截，其經驗和裝備也成為美國及海灣國家師法的對象。

華爾街日報報導，官員表示美國陸軍正把經過實戰考驗的烏克蘭反無人機系統迅速運往中東。少量被稱為「梅洛普斯」(Merops)的反無人機防禦系統從歐洲的美國陸軍庫存中運出，用於訓練其他部隊；一名美國官員表示，烏克蘭很可能提供培訓部隊。烏克蘭沒有立即回應評論請求，但烏總統澤倫斯基曾透露美國及中東地區盟友已尋求烏克蘭協助應對伊朗的攻擊。

卡達和其他遭到伊朗襲擊的海灣國家代表已前往與烏克蘭武器製造商會面，烏克蘭大型國防公司高層透露，4日十幾名卡達官員參觀了該公司的生產設施，同日澤倫斯基與海灣國家領導人通了電話。卡達官員亦參觀了烏克蘭一個使梅洛普斯系統的秘密訓練場。

俄羅斯廣泛使用的「Geran」系列無人機，原型便是見證者，在俄烏戰爭中莫斯科自行生產並開發出比伊朗現在的見證者更先進的版本。去年美國及盟國在波蘭、羅馬尼亞部署了一些梅洛普斯，該系統深受烏軍歡迎。

梅洛普斯系統主要部分是一架AS3型無人機，小到可以從皮卡車上發射，可利用無線電波、雷達、目標熱源來自動尋找來襲的無人機，距離目標約一哩時就會使用人工智慧(AI)鎖定目標並在附近引爆。其飛行速度可超過每小時180哩，飛行高度可達約1萬6千呎。

一位美軍官員表示，每架AS3無人機的成本不到1萬元，隨著產量增加應可降至7千元左右，並說有些梅洛普斯是台灣生產的。此單價遠低於美國及盟國目前防空系統的成本，如美製愛國者攔截飛彈的成本約為400萬元，而且生產過程緩慢。然而許多無人機攔截器包括梅洛普斯，都有其侷限性，如射程較短、惡劣天氣時效能下降，不過在中東地區天氣應不若烏克蘭那樣嚴峻。

一名美軍士兵正在波蘭測試可以用皮卡車裝載發射的「梅洛普斯」(Merops)的反無...
一名美軍士兵正在波蘭測試可以用皮卡車裝載發射的「梅洛普斯」(Merops)的反無人機防禦系統。(路透)

彈道飛彈 伊朗 烏克蘭

