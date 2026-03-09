白宮安撫民心 稱油價只是暫時飆漲

白宮 發言人李維特(Karoline Leavitt) 8日表示，目前油價上漲只是暫時現象，川普總統在伊朗戰爭期間將維持主導地位。他此一番話顯然是為安撫國內對近來油價飆漲的不安情緒。

李維特接受福斯新聞訪問，談「史詩狂怒行動」(Operation Epic Fury)對美國經濟與期中選舉 的影響。川普總統在期中選舉主打的是提升民眾的可負擔能力，然而伊朗戰爭導致油價急漲，使得民眾擔心物價會隨之上漲，進一步增加他們負擔力。

李維特表示，油價最近因伊朗軍事衝突而出現急漲，只是暫時現象。川普總統的能源主導策略將會促使油市恢復穩定，減輕消費大眾的壓力。她說：「雖然我們看到最近油價小幅揚升，但是最終鏟除伊朗政權對於石油產業會是一件好事，油價也會在川普總統的美國能源主導政策下重回過去一年的水準。」

她指出，推翻伊朗政權有利石油產業與美國消費者。她說：「推翻伊朗恐怖政權與結束他們對中東 與荷莫茲海峽的石油封鎖，將為我們帶來長期的利益，而最近油價上漲僅是短期的阻礙。」

李維特表示，川普政府已經採取行動來維持全球的能源供應。她指出，川普總統已宣布為通過荷莫茲海峽的貨輪與油輪提供政治風險保險。全球原油供應有近20%都須經過荷莫茲海峽。根據稍早的報導，白宮已要求聯邦政府單位採取更大膽行動應對油價上漲。川普政府的高級官員已要求能源部、運輸部、財政部 、環保局等單位加強提供政策選項，重點是讓川普總統能夠不經國會同意即可實施。此外，財政部也考慮透過原油期貨市場來穩定油價。

李維特同時也強調，美國海軍已準備在必要時護航中東地區的油輪，以確保原油運輸的暢通。此外，美國也在積極增加其他地區的原油供應，包括在委內瑞拉的原油。

受伊朗封鎖荷莫茲海峽影響，近來油價急漲，美國原油價格已大漲超過百元。