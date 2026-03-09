我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

白宮安撫民心 稱油價只是暫時飆漲

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt) 8日表示，目前油價上漲只是暫時現象，川普總統在伊朗戰爭期間將維持主導地位。他此一番話顯然是為安撫國內對近來油價飆漲的不安情緒。

李維特接受福斯新聞訪問，談「史詩狂怒行動」(Operation Epic Fury)對美國經濟與期中選舉的影響。川普總統在期中選舉主打的是提升民眾的可負擔能力，然而伊朗戰爭導致油價急漲，使得民眾擔心物價會隨之上漲，進一步增加他們負擔力。

李維特表示，油價最近因伊朗軍事衝突而出現急漲，只是暫時現象。川普總統的能源主導策略將會促使油市恢復穩定，減輕消費大眾的壓力。她說：「雖然我們看到最近油價小幅揚升，但是最終鏟除伊朗政權對於石油產業會是一件好事，油價也會在川普總統的美國能源主導政策下重回過去一年的水準。」

她指出，推翻伊朗政權有利石油產業與美國消費者。她說：「推翻伊朗恐怖政權與結束他們對中東　與荷莫茲海峽的石油封鎖，將為我們帶來長期的利益，而最近油價上漲僅是短期的阻礙。」

李維特表示，川普政府已經採取行動來維持全球的能源供應。她指出，川普總統已宣布為通過荷莫茲海峽的貨輪與油輪提供政治風險保險。全球原油供應有近20%都須經過荷莫茲海峽。根據稍早的報導，白宮已要求聯邦政府單位採取更大膽行動應對油價上漲。川普政府的高級官員已要求能源部、運輸部、財政部、環保局等單位加強提供政策選項，重點是讓川普總統能夠不經國會同意即可實施。此外，財政部也考慮透過原油期貨市場來穩定油價。

李維特同時也強調，美國海軍已準備在必要時護航中東地區的油輪，以確保原油運輸的暢通。此外，美國也在積極增加其他地區的原油供應，包括在委內瑞拉的原油。

受伊朗封鎖荷莫茲海峽影響，近來油價急漲，美國原油價格已大漲超過百元。

世報陪您半世紀

期中選舉 財政部 白宮

上一則

伊朗廉價高效無人機 美軍逆向仿製

下一則

參議員克芮麥：川普打伊朗 讓習近平攻台心存忌憚

延伸閱讀

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價
應對油價上漲 白宮要求政府單位大膽行動

應對油價上漲 白宮要求政府單位大膽行動
搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽

搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽
國際油價若衝破125美元 恐傷美經濟 戰略儲油剩20天用量

國際油價若衝破125美元 恐傷美經濟 戰略儲油剩20天用量

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整