哈米尼次子接班伊朗最高領袖 川普：撐不了多久

伊朗已故最高領袖哈米尼次子穆吉塔巴。(路透)

路透報導，伊朗9日宣布選出新任最高領袖，由已故最高領袖哈米尼 次子、強硬派的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接班。此舉表明德黑蘭選擇與美以兩國對抗而非妥協，形同公開羞辱美國總統川普 。川普稍早受訪ABC曾放話，未取得他首肯的新任領袖「撐不久」。

由88名資深教士組成的專家會議在德黑蘭午夜後宣布：「專家會議以決定性票數，任命穆吉塔巴為伊朗伊斯蘭共和國這個神聖體制的第3任領袖。」

紐約時報報導，56歲的中階神職人員穆吉塔巴與極具影響力的伊斯蘭革命衛隊關係密切。消息一出後，革命衛隊聲明表示祝賀，盛讚穆吉塔巴象徵「伊朗革命與伊斯蘭共和國統治的新曙光與新階段」。

中東研究所資深研究員瓦坦卡（Alex Vatanka）形容，由穆吉塔巴接班等於一切不變，「美國大費周章發動大規模行動、承擔高度風險，最後只擊斃一名86歲老人哈米尼，然後他的強硬派兒子接班，這對美國來說是極大的羞辱」。川普先前曾表態，無法接受由哈米尼之子接班。

分析人士指出，專家會議欽點穆吉塔巴，傳達出明確的訊息，即伊朗領導層拒絕為保住體制而妥協，並認定除了對抗、復仇與撐下去之外，別無出路。

另一名熟悉當地局勢的伊朗知情人士表示，在穆吉塔巴領導下，未來的日子將更艱難，國內控制會更緊、內部壓力會更大，對外姿態也將更加激進與敵對。

中東研究所資深研究員塞勒姆（Paul Salem）說，穆吉塔巴並不是能與美國達成協議、或轉向外交路線的人物，「現在浮現出來的任何人，都不可能妥協。這是在強硬時刻做出的強硬選擇」。

在伊朗宣布新最高領袖之前，川普8日受訪ABC News，談到伊朗新領袖時表示，「他必須得到我們的批准」、「如果沒有得到我們的認可，他撐不了多久」。

川普並說：「我們要確保不必每隔10年就回頭處理一次，等到沒有像我這樣的總統時，就不會有人去做這件事。」

前美國外交官、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）說：「穆吉塔巴比他父親更糟，也更強硬。」他並補充說，穆吉塔巴是革命衛隊屬意的人選，「他有很多仇要報。」

不過，伊朗的這種盤算也有風險。以色列 已警告，哈米尼的任何繼任者也都會成為目標；川普則表示，這場戰爭可能只有在伊朗軍方領導層與統治菁英被消滅後才會結束。

