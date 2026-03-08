遭川普開除後 諾姆接任「美洲之盾」特使

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
剛被川普總統開除的國土安全部長諾姆，隨即被川普總統任命為美洲之盾的特使。圖為諾姆首次以特使身分亮相，出席7日在佛州舉行的禁毒峰會。(路透)
「美洲之盾」(Shield of the Americas)峰會7日揭幕，5日剛被川普開除的前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在會中首次以「美洲之盾」特使身分亮相。諾姆在這個新職上將擔任美國與志同道合的拉美國家之間聯絡人，川普政府表示，建立聯盟是為了打擊毒品走私、鞏固美國在西半球的主導地位。

魯比歐演講時說，川普任命諾姆擔任「美洲之盾」特使，就是對計畫承諾的證明。他說：「你們將會經常看到她，她會在個人層面跟你們每一個人互動。」

諾姆對於媒體詢問「美洲之盾」特使的具體職務內容、任務期間等問題均未回應。諾姆入閣之前擔任先後擔任過聯邦眾議員和南達科塔州長，並無外交方面的資歷。

包括薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)在內的中南美洲國家元首，在邁阿密附近的「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫度假村」 (Trump National Doral Miami)出席由國務卿魯比歐(Marco Rubio)主持的峰會。身為古巴裔美國人的盧比歐曾任佛州聯邦參議員，精通西語。

今日美國報分析，魯比歐在川普第二任政府迅速掌握更多權力，目前擔任川普國家安全顧問與外交首長的雙重角色。

前國家安全顧問沃茲(Michael Waltz)去年5月遭到拔官，目前擔任美國駐聯合國大使。白宮原本讓魯比歐暫代國家安全顧問，但實際上已成為固定職務。

魯比歐被認為是川普西半球策略的重要推手，在推翻委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的行動中扮演主導角色。身為特使的諾姆如今職務等級在魯比歐之下。

川普7日在峰會上表示，「美洲之盾」計畫將在魯比歐監督之下運作。

由於川普要趕往德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force base)迎接在伊朗戰爭中殉職的六名美軍官兵移靈返國，魯比歐代表川普午宴款待與會元首，並對川普缺席峰會後半段議程表示抱歉。

川普 魯比歐 盧比歐

