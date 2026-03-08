我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

美與厄瓜多軍事聯合行動 打擊境內毒品恐怖主義

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

正當伊朗戰火延燒之際，美軍日前與厄瓜多政府針對該國境內販毒集團聯手展開致命性攻擊，此舉被外界視為川普政府企圖推翻古巴政權的起手式。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，美軍南方司令部(Southern Command)透過社群平台X發文證實：「遵照國防部命令，南方司令部司令唐納文(Francis L. Donovan)於3月6日指示聯合部隊支援厄瓜多部隊，對厄瓜多爾境內特定恐怖組織展開致命性軍事行動。」

同時唐納文透過聲明表示：「祝賀我們聯合部隊和厄瓜多武裝部隊在厄瓜多成功展開打擊販毒恐怖分子的行動。」並強調：「這項果斷的聯合行動對於西半球所有致力打擊並戰勝毒品恐怖主義的國家而言都是一大戰略勝利。」

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)還刻意分享美軍空襲行動的影片並發文表示：「我們也對毒販恐怖分子展開地面轟炸，感謝我們的厄瓜多伙伴，@Southcom還會有更多行動。」

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)也透過聲明強調：「這次行動展現聯合行動力量傳遞明確訊息，毒品恐怖組織在我們西半球找不到庇護所。」還重申美國堅定支持反毒品國家：「我們將攜手摧毀販毒和腐敗組織，追究他們的責任，並透過實力恢復和平。」同時讚揚厄瓜多政府與該國國防暨安全部隊對於此次行動的全力配合。

南方司令部宣稱，這次打擊行動是在本周稍早美厄兩國軍隊針對厄瓜多毒品恐怖分子展開聯合行動之後進行，並強調將針對特定恐怖組織採取「果斷行動」。

美國駐厄瓜多大使館已經證實，美國與歐洲刑警組織以及厄瓜多當局攜手合作，成功搗毀毒梟巴佐拉(Hernán Ruilova Barzola)主導的販毒組織，該組織也是厄瓜多販毒集團「洛斯洛沃斯」(Los Lobos)與歐洲「阿爾巴尼亞黑手黨」  (Albanian Mafia)之間的橋樑。

報導指出，川普二度執政以來積極在加勒比海和東太平洋地區打擊販毒組織，動員美軍進行至少43場空襲行動，造成150人死亡。

世報陪您半世紀

赫塞斯

上一則

巴拿馬接管營運港口 長和：索償至少20億美元

下一則

遭川普開除後 諾姆接任「美洲之盾」特使

延伸閱讀

伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施

伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施
對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織
借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢
史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

史詩怒火行動時間不明 美國防部預期會有更多傷亡

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚