美與厄瓜多軍事聯合行動 打擊境內毒品恐怖主義

正當伊朗戰火延燒之際，美軍日前與厄瓜多政府針對該國境內販毒集團聯手展開致命性攻擊，此舉被外界視為川普政府企圖推翻古巴政權的起手式。

根據福斯新聞網(Fox News)報導，美軍南方司令部(Southern Command)透過社群平台X發文證實：「遵照國防部命令，南方司令部司令唐納文(Francis L. Donovan)於3月6日指示聯合部隊支援厄瓜多部隊，對厄瓜多爾境內特定恐怖組織展開致命性軍事行動。」

同時唐納文透過聲明表示：「祝賀我們聯合部隊和厄瓜多武裝部隊在厄瓜多成功展開打擊販毒恐怖分子的行動。」並強調：「這項果斷的聯合行動對於西半球所有致力打擊並戰勝毒品恐怖主義的國家而言都是一大戰略勝利。」

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)還刻意分享美軍空襲行動的影片並發文表示：「我們也對毒販恐怖分子展開地面轟炸，感謝我們的厄瓜多伙伴，@Southcom還會有更多行動。」

五角大廈發言人帕內爾(Sean Parnell)也透過聲明強調：「這次行動展現聯合行動力量傳遞明確訊息，毒品恐怖組織在我們西半球找不到庇護所。」還重申美國堅定支持反毒品國家：「我們將攜手摧毀販毒和腐敗組織，追究他們的責任，並透過實力恢復和平。」同時讚揚厄瓜多政府與該國國防暨安全部隊對於此次行動的全力配合。

南方司令部宣稱，這次打擊行動是在本周稍早美厄兩國軍隊針對厄瓜多毒品恐怖分子展開聯合行動之後進行，並強調將針對特定恐怖組織採取「果斷行動」。

美國駐厄瓜多大使館已經證實，美國與歐洲刑警組織以及厄瓜多當局攜手合作，成功搗毀毒梟巴佐拉(Hernán Ruilova Barzola)主導的販毒組織，該組織也是厄瓜多販毒集團「洛斯洛沃斯」(Los Lobos)與歐洲「阿爾巴尼亞黑手黨」 (Albanian Mafia)之間的橋樑。

報導指出，川普二度執政以來積極在加勒比海和東太平洋地區打擊販毒組織，動員美軍進行至少43場空襲行動，造成150人死亡。