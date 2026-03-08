我的頻道

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

伊朗總統致歉鄰國收回、拒投降 川普：炸到沒人能和解

編譯廖振堯／綜合報導
伊朗5日攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅得。(路透)
伊朗5日攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅得。(路透)

7日稍早伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)為攻擊鄰國致歉，然而與此同時伊朗飛彈與無人機仍持續襲擊海灣阿拉伯國家，伊朗強硬派堅稱該國的戰爭策略不會改變。緊繃局勢下以色列又發動夜襲德黑蘭，包括儲油設施；川普總統則說會「炸到沒人能投降」，警告美國可能會擴大攻擊範圍。

綜合媒體報導，自伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)喪生後，負責監管伊朗的三人臨時領導委員會中有兩人發表了截然不同的聲明，顯示伊朗領導層混亂。裴澤斯基安7日最先的聲明表示「我個人向受伊朗行動影響的鄰國表示歉意」並敦促他們不要加入美以的攻勢；他亦表示委員會已同意暫停攻擊鄰國，除非這些國家的領土發起針對伊朗的襲擊。裴澤斯基安亦駁回川普要求德黑蘭無條件投降的呼籲，表示「那是他們應該帶進墳墓裡的夢想」。

裴澤斯基安的訊息似乎是匆忙中錄製的，凸顯了神權政體領導人難以完全掌控伊斯蘭革命衛隊(IRGC)。革命衛隊控制著數百枚瞄準以色列和其他國家的彈道飛彈，該組織僅向哈米尼負責，且現在似乎正在自行挑選攻擊目標。

裴澤斯基安的言論在伊朗引發了政治騷動，促使他的辦公室重申伊朗軍隊將堅決回擊中東地區內美國基地的攻擊。幾小時後，這位總統在社交媒體上重申了他的聲明，但刪除了令強硬派(包括革命衛隊)感到憤怒的道歉部分。領導委員會的強硬派成員、司法部長艾杰(Gholamhossein Mohseni Ejei)表示，部分地區國家的領土正被用於攻擊伊朗，報復性襲擊將會持續。在裴澤斯基安發表聲明數小時後，革命衛隊聲稱其無人機襲擊了位於阿聯首都阿布達比附近的達夫拉(al-Dhafra)空軍基地的美國空戰中心，不過路透未能核實此資訊。

川普仍將伊朗的道歉視為投降，7日在空軍一號上告訴記者伊朗將遭到非常沉重的打擊，更多區域和人群將成為目標，但他未詳細說明。川普說道「我們不打算和解，他們想和解但我們不想。」並說目前沒興趣與伊朗談判，隨後補充說如果空襲伊朗直到所有潛在的領導人都被擊殺、軍隊被摧毀，那麼也沒有意義談判，「到某個時刻，我認為可能不會剩下任何人能出來投降。」

以色列7日稍早表示襲擊了德黑蘭的一座機場，稱該機場被用於向武裝團體運送武器和現金。7日深夜，德黑蘭夜空火光四起，一家石油儲存設施升起巨大火柱，以軍證實發動襲擊，透過軍情部門協助得以瞄準並摧毀伊朗用於向軍事機構分發燃料的某些設施。以色列總理內唐雅胡承諾，這場衝突在下一階段將會有「許多驚喜」。

美國在海灣地區的盟友則表示，川普政府沒有給他們足夠時間準備。裴澤斯基安道歉數小時後，阿拉伯聯合大公國表示空中攔截飛彈的碎片落在一輛車上導致一名亞洲籍司機死亡。自戰爭開始以來，阿聯已有4人死亡，當局稱死者均為外籍人士。沙烏地阿拉伯表示它摧毀了飛向其廣闊沙伊巴(Shaybah)油田的無人機，並擊落了一枚射向蘇丹王子空軍基地(Prince Sultan Air Base)的彈道飛彈，該基地駐有美軍。根據各國數據，戰鬥已造成伊朗至少1230人、黎巴嫩290多人、以色列11人死亡，另有6名美軍喪生。

彈道飛彈 哈米尼 川普

