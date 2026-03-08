我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

伊戰6美軍遺體運抵國門 川普迎英雄 范斯、赫塞斯出席

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國對伊朗開戰中，遭伊朗攻擊而陣亡的六名美軍，靈柩由美軍專機運抵國門。圖為川普總統(右)7日在德拉瓦州多佛空軍基地親自迎靈。(美聯社)
在美國對伊朗開戰中，遭伊朗攻擊而陣亡的六名美軍，靈柩由美軍專機運抵國門。圖為川普總統(右)7日在德拉瓦州多佛空軍基地親自迎靈。(美聯社)

川普總統偕同第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)7日赴德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)出席在科威特遭伊朗無人機襲擊陣亡的六名陸軍官兵的迎靈儀式。

在伊朗戰火猛烈，國會期中選舉迫近的敏感時刻，川普此舉有助強化其在國內形象，然而他過去崇尚軍人英勇行為，卻輕視受傷或被俘軍人的態度又令人不禁質疑他的誠意。

川普在交接儀式結束，搭乘空軍一號前往佛州時表示，「這是非常悲傷的一天。」他說他「很高興參加了向他們致敬的儀式。」他並且表示，這些士兵的家屬都是「善良的人、父母、子與家人。」副總統范斯(JD Vance)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)以及多位高級官員也都出席了遺體交接儀式。

這六位犧牲的官兵均隸屬於愛荷華州得梅因(Des Moines)的第103後勤司令部。他們是在戰爭初期伊朗無人機攻擊科威特司令部的行動中喪生。出席交接儀式的川普身著藍色西裝、紅領帶、頭戴上面印有「USA」的白色棒球帽。他在儀式中不發一言，神情肅穆，在士兵棺木經過面前時舉手敬禮。

面對這場並未獲得美國民眾全力支持的戰爭與11月的國會期中選舉，川普出席捐軀將士遺體的交接儀式有助其改善形象。川普自己也曾說過，目睹犧牲將士遺體交接是他做為總統「最艱難」的工作。

但是他過去對受傷與被俘將士輕蔑的態度卻是有目共睹，記憶猶新。他最著名同時也是最具爭議的事蹟就是在2015年時批評聯邦參議員、越戰老兵馬侃(John McCain)。馬侃在越戰期間擔任海軍飛行員，飛機遭北越擊落，被俘虜逾五年之久，受盡折磨。然而川普卻表示：「他因為被俘才成為英雄。我喜歡沒有被俘的人。」

紀錄顯示，川普本人在越戰時期兩次逃避入伍。

川普首任總統任內的官員透露，川普曾稱作戰犧牲的軍人是「傻子」與「輸家」。不過川普後來否認：「是多沒有人性才會說這種話？」

曾在川普政府任職的官員也透露，川普不願出席有截肢軍人的場合，「因為看來對我不利。」

2020年，伊朗對伊拉克美軍基地發射飛彈，報復伊朗將軍蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)被美軍無人機殺害，導致多位美軍受到創傷性腦損傷。但是川普卻是淡化他們的傷勢。他說：「我聽說他們頭痛還有其他一些問題，但是我認為並不嚴重。」

前不久在美國對伊朗開戰中，遭伊朗攻擊而陣亡的六名美軍，靈柩由美軍專機運抵國門。圖...
前不久在美國對伊朗開戰中，遭伊朗攻擊而陣亡的六名美軍，靈柩由美軍專機運抵國門。圖為川普總統與第一夫人梅蘭妮亞率文武百官，7日在德拉瓦州多佛空軍基地親自迎靈。(美聯社)

世報陪您半世紀

梅蘭妮亞 德拉瓦州 期中選舉

上一則

國防承包商精密級武器將增產4倍 美批准對以1.5億軍售

下一則

美增兵伊朗 第3支航母打擊群加入 美轟炸機降落英基地

延伸閱讀

眾院共和黨護航 限制川普戰爭權力案遭否決 美關閉駐科威特大使館

眾院共和黨護航 限制川普戰爭權力案遭否決 美關閉駐科威特大使館
科威特遭襲擊 6美軍亡 1人來自加州

科威特遭襲擊 6美軍亡 1人來自加州

川普憑感覺攻伊朗 白宮喊基於事實 西班牙否認與美軍合作

川普憑感覺攻伊朗 白宮喊基於事實 西班牙否認與美軍合作
川普出兵伊朗憑感覺？白宮：基於事實的感覺

川普出兵伊朗憑感覺？白宮：基於事實的感覺

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚