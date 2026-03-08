伊戰6美軍遺體運抵國門 川普迎英雄 范斯、赫塞斯出席

在美國對伊朗開戰中，遭伊朗攻擊而陣亡的六名美軍，靈柩由美軍專機運抵國門。圖為川普總統(右)7日在德拉瓦州多佛空軍基地親自迎靈。(美聯社)

川普總統偕同第一夫人梅蘭妮亞 (Melania Trump)7日赴德拉瓦州 多佛空軍基地(Dover Air Force Base)出席在科威特遭伊朗無人機襲擊陣亡的六名陸軍官兵的迎靈儀式。

在伊朗戰火猛烈，國會期中選舉 迫近的敏感時刻，川普此舉有助強化其在國內形象，然而他過去崇尚軍人英勇行為，卻輕視受傷或被俘軍人的態度又令人不禁質疑他的誠意。

川普在交接儀式結束，搭乘空軍一號前往佛州時表示，「這是非常悲傷的一天。」他說他「很高興參加了向他們致敬的儀式。」他並且表示，這些士兵的家屬都是「善良的人、父母、子與家人。」副總統范斯(JD Vance)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)以及多位高級官員也都出席了遺體交接儀式。

這六位犧牲的官兵均隸屬於愛荷華州得梅因(Des Moines)的第103後勤司令部。他們是在戰爭初期伊朗無人機攻擊科威特司令部的行動中喪生。出席交接儀式的川普身著藍色西裝、紅領帶、頭戴上面印有「USA」的白色棒球帽。他在儀式中不發一言，神情肅穆，在士兵棺木經過面前時舉手敬禮。

面對這場並未獲得美國民眾全力支持的戰爭與11月的國會期中選舉，川普出席捐軀將士遺體的交接儀式有助其改善形象。川普自己也曾說過，目睹犧牲將士遺體交接是他做為總統「最艱難」的工作。

但是他過去對受傷與被俘將士輕蔑的態度卻是有目共睹，記憶猶新。他最著名同時也是最具爭議的事蹟就是在2015年時批評聯邦參議員、越戰老兵馬侃(John McCain)。馬侃在越戰期間擔任海軍飛行員，飛機遭北越擊落，被俘虜逾五年之久，受盡折磨。然而川普卻表示：「他因為被俘才成為英雄。我喜歡沒有被俘的人。」

紀錄顯示，川普本人在越戰時期兩次逃避入伍。

川普首任總統任內的官員透露，川普曾稱作戰犧牲的軍人是「傻子」與「輸家」。不過川普後來否認：「是多沒有人性才會說這種話？」

曾在川普政府任職的官員也透露，川普不願出席有截肢軍人的場合，「因為看來對我不利。」

2020年，伊朗對伊拉克美軍基地發射飛彈，報復伊朗將軍蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)被美軍無人機殺害，導致多位美軍受到創傷性腦損傷。但是川普卻是淡化他們的傷勢。他說：「我聽說他們頭痛還有其他一些問題，但是我認為並不嚴重。」