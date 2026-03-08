國防承包商精密級武器將增產4倍 美批准對以1.5億軍售

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
洛克希德馬丁等軍火製造商7日保證短期內增加精良武器產量。圖為在白宮外展示的薩德飛彈。(美聯社) 。
洛克希德馬丁等軍火製造商7日保證短期內增加精良武器產量。圖為在白宮外展示的薩德飛彈。(美聯社) 。

據彭博(Bloomberg)報導，川普總統6日找來英國航太系統(BAE Systems)、波音(Boeing)、漢威航太(Honeywell Aerospace)、L3哈里斯科技(L3Harris Technologies)、洛克希德馬丁(Lockheed Martin)、諾斯洛普格拉曼(Northrop Grumman)，以及雷神技術等國防承包商的執行長開會。川普事後表示，「他們同意將精密級(Exquisite Class)武器的產量提高四倍。」

「精密級」武器包括雷神技術(RTX Corp.)的標準6型超音速防空飛彈(Standard Missile-6)和戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈，以及洛克希德馬丁愛國者增程型(Patriot MSE)防空飛彈。

諾斯洛普格拉曼表示，將繼續擴大產能，提供可立即投入使用的先進技術。

洛克希德馬丁指出，已與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和副部長費范博格(Steve Feinberg)同意將關鍵彈藥產量提高三倍。

雷神技術表示，根據2月與五角大廈達成協議，正加速五種關鍵彈藥的生產。

川普試圖淡化軍火庫儲備的問題，「我們有幾乎無限量的中型和中高級彈藥，在伊朗用的彈藥，委內瑞拉也用過。我們已增加這些彈藥的訂單。」

衝突爆發前，五角大廈與洛克希德馬丁達成七年框架協議，要快速擴大愛國者和終端高空防衛系統(THAAD)以及雷神技術的戰斧生產規模；並達成加速諾斯洛普格拉曼隱形B-21轟炸機生產協議，宣布計畫投資10億元，用於L3哈里斯科技可能首次公開發行(IPO)的固態火箭發動機(Solid Rocket Motors, SRMs)。

洛克希德馬丁執行長泰克萊特(Jim Taiclet)年初表示，需要三年才能將PAC-3飛彈產量從每年600枚提高到2000枚。戰略與國際研究中心(CSIS)專家卡拉科(Tom Karako)表示，那是初步階段，尚未成為正式合約。

另外，福斯新聞(Fox News)報導，白宮與國防承包商會議後，國務院就批准對以色列1.518億元軍售，包括1.2萬枚BLU-110A/B型1000磅炸彈彈體。這是根據國務卿緊急決定授權，免除「武器出口管制法」(Arms Export Control Act ，AECA)規定的國會審查程序。

川普 赫塞斯

