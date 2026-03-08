我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

美增兵伊朗 第3支航母打擊群加入 美轟炸機降落英基地

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍「喬治布希號」航艦打擊群也將加入攻擊伊朗的作戰。圖為喬治布希號2018年5月在海域出勤。(美聯社)
美國海軍「喬治布希號」航艦打擊群也將加入攻擊伊朗的作戰。圖為喬治布希號2018年5月在海域出勤。(美聯社)

川普總統7日表示，美國將考慮打擊先前在伊朗衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民；福斯新聞報導，繼「林肯號」及「福特號」，美國準備再派海軍「喬治布希號」航艦打擊群，加入對伊作戰。

川普7日在社群平台Truth Social發文表示，「正在受到重創的伊朗已向其中東鄰國道歉和投降，並承諾不會再對他們射擊。會做出這個承諾完全是因為美國和以色列的猛烈攻擊。他們曾打算接管和統治中東。這是伊朗數千年來首次挫敗，並向中東國家投降。他們已說，『謝謝你，川普總統』，而我也向他們說『不客氣』。

將穿越大西洋前往地中海東部，支援對伊朗戰事。在此之際，美國一架B-1槍騎兵轟炸機6日已經抵達英國。

福斯新聞、英國廣播公司、伊朗國際等報導，美國現階段已在中東部署兩個航艦打擊群，全球最大航艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)本周已通過蘇伊士運河從地中海抵達紅海，林肯號(USS Abraham Lincoln)則是在阿拉伯海。據信美國還將部署另一艘航母，美國海軍稱，喬治布希號已完成訓練。

另外，美國一架B-1槍騎兵轟炸機也已經降落在英國費爾福皇家空軍基地(RAF Fairford)，這架轟炸機綽號「骨頭」(The Bone)，全長44.5公尺、重達86噸，時速超過1448公里，是美國空軍速度最快的轟炸機，可搭載24枚巡弋飛彈，配備先進雷達及GPS系統，有助精準打擊目標，也有電子干擾器、雷達告警系統等保護自身免受敵方攻擊。

此前，英國已批准美國使用英國軍事基地，但僅限於對伊朗飛彈基地進行防禦性打擊，英國並未參與軍事行動。

英國首相施凱爾發言人表示，現階段應對方式為允許美軍在有限、特定且具防禦性的前提下使用英國基地，英軍重心放在擊落無人機、美軍負責打擊伊朗境內的飛彈發射陣地，「我們將採取必要措施防止未來的襲擊，這意味著允許美國從源頭摧毀那些飛彈，而我們負責守護空中」。

世報陪您半世紀

川普 伊朗

上一則

伊戰6美軍遺體運抵國門 川普迎英雄 范斯、赫塞斯出席

下一則

巴拿馬接管營運港口 長和：索償至少20億美元

延伸閱讀

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞

川普考慮派地面部隊進伊朗「確保核設施」 因1事砲轟英國搶功勞
川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍

川普：伊朗太壞了 美國考慮再增加攻擊目標與範圍
再增對伊朗戰力 美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地

再增對伊朗戰力 美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地
英機艦赴賽普勒斯 法航母駛往地中海 川轟英、西未挺攻伊

英機艦赴賽普勒斯 法航母駛往地中海 川轟英、西未挺攻伊

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
川普總統和艾普斯坦當年哥倆好的照片，一再被抗議人士作為宣傳素材。(路透)

艾案失蹤文件公開「川普涉性侵13歲女」 白宮回擊：她有病

2026-03-06 20:37

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚