美增兵伊朗 第3支航母打擊群加入 美轟炸機降落英基地

美國海軍「喬治布希號」航艦打擊群也將加入攻擊伊朗的作戰。圖為喬治布希號2018年5月在海域出勤。(美聯社)

川普 總統7日表示，美國將考慮打擊先前在伊朗 衝突中未被列入攻擊目標的地區和人民；福斯新聞報導，繼「林肯號」及「福特號」，美國準備再派海軍「喬治布希號」航艦打擊群，加入對伊作戰。

川普7日在社群平台Truth Social發文表示，「正在受到重創的伊朗已向其中東鄰國道歉和投降，並承諾不會再對他們射擊。會做出這個承諾完全是因為美國和以色列的猛烈攻擊。他們曾打算接管和統治中東。這是伊朗數千年來首次挫敗，並向中東國家投降。他們已說，『謝謝你，川普總統』，而我也向他們說『不客氣』。

將穿越大西洋前往地中海東部，支援對伊朗戰事。在此之際，美國一架B-1槍騎兵轟炸機6日已經抵達英國。

福斯新聞、英國廣播公司、伊朗國際等報導，美國現階段已在中東部署兩個航艦打擊群，全球最大航艦「福特號」(USS Gerald R. Ford)本周已通過蘇伊士運河從地中海抵達紅海，林肯號(USS Abraham Lincoln)則是在阿拉伯海。據信美國還將部署另一艘航母，美國海軍稱，喬治布希號已完成訓練。

另外，美國一架B-1槍騎兵轟炸機也已經降落在英國費爾福皇家空軍基地(RAF Fairford)，這架轟炸機綽號「骨頭」(The Bone)，全長44.5公尺、重達86噸，時速超過1448公里，是美國空軍速度最快的轟炸機，可搭載24枚巡弋飛彈，配備先進雷達及GPS系統，有助精準打擊目標，也有電子干擾器、雷達告警系統等保護自身免受敵方攻擊。

此前，英國已批准美國使用英國軍事基地，但僅限於對伊朗飛彈基地進行防禦性打擊，英國並未參與軍事行動。

英國首相施凱爾發言人表示，現階段應對方式為允許美軍在有限、特定且具防禦性的前提下使用英國基地，英軍重心放在擊落無人機、美軍負責打擊伊朗境內的飛彈發射陣地，「我們將採取必要措施防止未來的襲擊，這意味著允許美國從源頭摧毀那些飛彈，而我們負責守護空中」。