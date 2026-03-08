首屆「美洲之盾」峰會 川普重振禁毒戰爭 點名古巴走投無路

與伊朗交戰之際，川普總統7日在佛州召開拉丁美洲的「美洲之盾」跨國禁毒峰會，12國元首參加。川普總統呼籲各國聯合以軍事力量打擊跨國販毒幫派組織。(路透)

川普 總統邀集拉丁美洲多國元首7日在佛羅里達州「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫度假村」 (Trump National Doral Miami)舉行「美洲之盾」(Shield of the Americas)峰會，展現美國雖然忙著處理全球各地緊張危機，仍然致力於拓展西半球外交政策。川普在演講中呼籲拉美各國元首對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，因為這些組織對西半球國家安全構成「令人無法接受的威脅」。

川普說：「打敗這些敵人的唯一辦法就是釋出我們的軍隊力量。」他表示：「我們出動我們的軍隊，你們也要出動你們的軍隊。」

川普以美國率領聯軍在中東地區對抗恐怖組織「伊斯蘭國」(IslamicState)為例指出：「我們現在必須在家園使用相同手段，消滅犯罪集團。」

與伊朗交戰之際，川普總統7日在佛州召開拉丁美洲的「美洲之盾」跨國禁毒峰會，12國元首參加。(路透)

這場峰會舉行時間就在委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)與妻子被美軍活捉帶到美國面臨毒品共謀罪審判的兩個月後。一周之前，川普決定美國與以色列聯手對伊朗開戰，這場衝突已導致數百人死亡，全球市場動盪，中東地區陷入不安。

阿根廷、玻利維亞、智利、哥斯大黎加、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、蓋亞那、宏都拉斯、巴拿馬、巴拉圭、千里達及托巴哥等12國元首均出席7日峰會。不過，拉丁美洲兩大強權巴西、墨西哥，以及長期是美國反毒計畫目標的哥倫比亞，領袖則缺席。

川普在峰會上對拉美國家元首說：「當我們在委內瑞拉實現歷史性的轉型之際，我們同時期待古巴 很快也將迎接巨大變化。」

川普說：「古巴已經走投無路。他們幾乎處於窮途末路，沒錢，也沒石油。他們有很糟糕的理念，他們的政權很糟糕，而且已經腐敗很久。」他說，古巴現在已是日薄西山，接下來將有偉大的新生活，「但此時是在做最後的垂死掙扎」。

古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)7日說這場峰會「規模小、反動主義、帶有新殖民主義色彩」。

前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在峰會上第一次以「美洲之盾」特使的新頭銜亮相。她在演講時表示，願意把手機號碼提供給拉美國家元首，若需要幫助可隨時與她聯繫。