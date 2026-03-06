再增對伊朗戰力 美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地

美國海軍「布希號」航艦。資料照片。（路透）

美國與以色列 對伊朗 開戰屆滿一周，根據福斯新聞報導，美國海軍準備派出第三個航空母艦打擊群穿越大西洋，加入作戰行動。

福斯新聞記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）表示，美國海軍「布希號」航艦（USS George H. W. Bush）已在哈特拉斯角（Cape Hatteras）外海完成部署前訓練，預計很快就會出航。

他指出，在「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦5日穿越蘇伊士運河、目前部署於紅海，「布希號」預計將前往東地中海。除了航艦上的打擊戰機之外，「布希號」打擊群內的飛彈驅逐艦也可能出動，打擊包括可能位於葉門在內的目標；若出現任何跡象顯示青年運動叛軍對以色列或國際航運發動攻擊，相關艦艇都可能採取行動。

他還表示，每年全球約20%的石油經荷莫茲海峽運輸，但自戰爭爆發以來，船舶通行量已下降94%。為了鼓勵航運恢復，川普政府今天宣布一項200億美元的再保險計畫。能源部長賴特（Chris Wright）表示，一旦安全情勢允許，美國海軍將開始護航船隻通過該海峽。

另外，根據每日郵報報導，美國空軍B-1、B-2與B-52在內的重型轟炸機，預計將在數小時內抵達英國位於印度洋的狄耶戈加西亞基地，以及英國格洛斯特郡的費爾福德皇家空軍基地。

消息人士表示，7日可能成為新一輪大規模轟炸的「D日」，時間正好距離美國與以色列首次以「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）攻擊伊朗滿一周。這也顯示，美國總統川普稱之為針對伊朗的超級打擊「大轟炸」可能即將展開。