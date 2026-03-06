我的頻道

經典賽／費爾柴德滿貫砲+破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

再增對伊朗戰力 美軍布希號航艦打擊群將出動、轟炸機進駐英基地

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「布希號」航艦。資料照片。（路透）
美國海軍「布希號」航艦。資料照片。（路透）

美國與以色列伊朗開戰屆滿一周，根據福斯新聞報導，美國海軍準備派出第三個航空母艦打擊群穿越大西洋，加入作戰行動。

福斯新聞記者湯姆林森（Lucas Tomlinson）表示，美國海軍「布希號」航艦（USS George H. W. Bush）已在哈特拉斯角（Cape Hatteras）外海完成部署前訓練，預計很快就會出航。

他指出，在「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦5日穿越蘇伊士運河、目前部署於紅海，「布希號」預計將前往東地中海。除了航艦上的打擊戰機之外，「布希號」打擊群內的飛彈驅逐艦也可能出動，打擊包括可能位於葉門在內的目標；若出現任何跡象顯示青年運動叛軍對以色列或國際航運發動攻擊，相關艦艇都可能採取行動。

他還表示，每年全球約20%的石油經荷莫茲海峽運輸，但自戰爭爆發以來，船舶通行量已下降94%。為了鼓勵航運恢復，川普政府今天宣布一項200億美元的再保險計畫。能源部長賴特（Chris Wright）表示，一旦安全情勢允許，美國海軍將開始護航船隻通過該海峽。

另外，根據每日郵報報導，美國空軍B-1、B-2與B-52在內的重型轟炸機，預計將在數小時內抵達英國位於印度洋的狄耶戈加西亞基地，以及英國格洛斯特郡的費爾福德皇家空軍基地。

▲ 影片來源：X平台＠LucasFoxNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

消息人士表示，7日可能成為新一輪大規模轟炸的「D日」，時間正好距離美國與以色列首次以「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）攻擊伊朗滿一周。這也顯示，美國總統川普稱之為針對伊朗的超級打擊「大轟炸」可能即將展開。

商船穿越荷莫茲海峽假裝中國船避攻擊 伊朗嗆「歡迎」美海軍護航

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

美軍轟炸伊朗最新戰果 橫掃2000目標擊沉17艘艦艇、動用新型精準飛彈

英國部署防空驅逐艦和直升機 對抗伊朗飛彈無人機

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

