川普：伊朗新領導層得善待美以 是宗教領袖、是否民主不重要

編譯尤寶琪／綜合報導
伊朗至今未宣布新的領導人是誰，川普總統6日說，他不在乎是否民主國家，新政權只要能和美國與以色列好好相處就行。（歐新社）
總統川普在6日告訴有線電視新聞網(CNN)，伊朗的領導層已經被「削弱」，而他正在尋找能夠善待美國和以色列的新領導層，即使新領導人是一位宗教領袖，或伊朗不是民主國家也沒關係。

「伊朗已經不是一周前的那個伊朗了；一周前他們還很強大，現在則是被削弱了，」川普在接受CNN簡短但內容廣泛的電話採訪時說。

在這次訪問中，川普還表示古巴「很快」就會垮台，並強調規定選民投票出示身分證法案的重要性，川普暗示這可能會是他決定是否支持德州參議員候選人的重點。

川普對在伊朗選出新領導人上，充滿信心；他曾表示自己必須參與此事，並再次將這項行動與美國在2026年稍早活捉委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，並扶持他的副手上台執政一事，相提並論。

「這肯定很容易成功。就像在委內瑞拉那樣。我們那裡有一位很棒的領導人。她做得非常出色。這肯定會像在委內瑞拉那樣成功，」他說。川普在此所指的人，是馬杜洛的副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)。

川普也表示，他對伊朗選出宗教領袖持開放態度：「這取決於這個人是誰。我不介意宗教領袖，我接觸過很多宗教領袖，他們都很棒。」

當被問到他是否堅持伊朗必須建立一個民主國家時，川普告訴CNN：「不，我的意思是，伊朗必須有一個公正公平的領導人。他要做好工作，善待美國和以色列，也善待中東其他國家，他們都是我們的伙伴。」

隨後，川普開始大肆吹捧自己與這些中東國家的關係，聲稱他們「正在為我們而戰」。

「我和所有這些國家都變得非常友好；這就是為什麼他們都在為我們而戰。在我介入之前，我們甚至都不和阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯對話。你知道的，拜登和歐巴馬總統把沙烏地、阿聯和卡達都拒之門外，」川普說道。

