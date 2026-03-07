川普政府包機撤僑 挨轟安排不足、速度太慢

美國已有1萬7500名國民自中東撤回美國，但多數是自行搶搭商用航班，仍有許多美國人困在中東國家，等待撤離。（路透）

美國與以色列 2月28日聯手對伊朗發動攻擊，引發區域衝突並造成中東多國空域關閉、航班停飛，大批旅客滯留機場。國務院表示，首班撤僑包機4日已自中東起飛，協助公民撤離。官方估計，戰爭爆發以來，已有逾1萬7500名美國人離開受影響地區，其中多數是自行搭乘商業航班返國，而川普政府則因撤僑安排不足，面臨國會與外界批評。

路透報導，國務院在聲明中指出，首架撤僑包機已從中東地區起飛，但基於行動安全考量，未公布航班細節。國務院表示，未來將在區域內增加更多撤離班次，並呼籲美國人在以色列、阿拉伯聯合大公國、卡達與沙烏地阿拉伯的美國公民 透過網路登記，以利安排撤離事宜。

國務院助理國務卿強生(Dylan Johnson)指出，衝突爆發以來已有逾1萬7500名公民返國，其中約8500人於3日返國。

強生表示，國務院至今協助近6500人撤離，但大多數美國人自行離境，幾乎全部透過商業航班完成。相比之下，波蘭、澳洲、法國及其他國家更迅速地派遣軍機或包機，將本國公民接回國。

隨著衝突擴大，中東多國空域關閉或航班取消，仍有不少人難以離開。

國務院先前呼籲身處中東14個國家的公民盡量利用「現有的商業交通工具」離境，但部分滯留觀光客表示，幾乎沒有機位。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，來自南卡羅來納州的私廚特納(Odies Turner)表示，軍事行動開始後，他滯留在卡達杜哈的飯店，感到沮喪和焦慮，他說：「你們指望我們怎麼離開一個空域關閉的國家？大家真的都被困在這裡了。」特納表示，他自行聯絡大使館與航空公司，但仍沒有返國安排，「情況一團亂」。

來自德州的西姆斯(Oliver Sims)則表示，他在卡達聽到爆炸聲，「就在幾分鐘前，我還聽到上空傳來爆炸聲。」他說，官員建議利用商業航班離開，但「根本沒有可搭乘的航班」。

面對外界批評，白宮 表示政府早已針對中東多國發布旅遊警示。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)指出，國務院1月起已對多個中東國家發布最高等級第四級旅遊警告，提醒公民避免前往當地。

批評者指出，在衝突情勢升高之前，後來被要求撤離的14個國家中，仍有八個僅列為第一、第二級警示，顯示政府未能提早預判風險。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，十多位民主黨議員寫信給國務卿魯比歐(Marco Rubio)，抱怨政府缺乏充分準備與明確溝通，直言缺乏撤離計畫「無法接受」。