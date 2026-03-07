美匿名官員：伊朗女子小學被炸165死 美軍要負責

我的頻道

編譯俞仲慈／綜合報導
2月28日伊朗一所女生小學被炸，造成大量傷亡，美國軍方調查，有可能是被美軍炸的。（美聯社）
美國和以色列2月28日聯手空襲伊朗，造成當地女子小學多逾165位平民喪命，聯合國(UN)和人權觀察組織紛紛加以譴責，而且衛星照片與專家分析以及公開訊息，均把這場悲劇的罪魁禍首指向美軍。

美聯社報導，位於伊朗南部、德黑蘭東南方約680哩處米納布(Minab)的Shajareh Tayyebeh女子小學在2月28日上午遭到多枚炸彈襲擊，校園幾乎被夷為平地，至少165人喪命，其中多數為女童，震驚國際社會。

以色列事後否認發動這場空襲，因其攻擊重點放在距離以色列更近的伊朗境內，美國中央司令部(U.S. military Central Command)發言人霍金斯(Tim Hawkins)則語帶保留表示：「鑑於事件仍在調查中，不宜置評。」

不過多項事證指向美軍是造成這場悲劇的始作俑者，首先是小學地理位置緊鄰霍爾木茲甘省(Hormozgan)一處革命衛隊營區，正是美軍打擊重點之一，美軍承認在該省發動空襲，而且衛星照片顯示，除了女子小學還有至少五棟革命衛隊建築物遭到襲擊。

有鑑於空襲地點周圍沒有其他彈坑或炸彈攻擊痕跡，軍事專家謝爾(Corey Scher)指出：「所有攻擊都集中在圍牆內的建築群，這是巷戰級別的精準度，而且多數襲擊基本均直接命中，又是另一種級別的精確度。」

在一群調查員初步斷定美軍可能須負責任後，美軍展開評估。一匿名官員說，轟炸可能是美軍所為。

英國爆裂物專家穆爾豪斯(Sean Moorhouse)也認為，現有的衛星照片不足以確定此次空襲使用的彈藥種類，但根據破壞程度研判，可能是多枚2000磅高爆彈頭造成的結果，而且多次精準攻擊也排除伊朗飛彈誤擊的說法。

武器諮詢公司「軍備研究服務」(Armament Research Services)負責人詹森-瓊斯(N.R. Jenzen-Jones)則質疑規畫攻擊目標的作業有瑕疵：「我們可能會情報有誤，可能就發生在行動初期，導致目標識別失誤或是建築物用途變更，卻未能及時更新攻擊目標。」

聯合國(UN)人權辦公室(Human Rights Office)發言人夏姆達薩尼(Ravina Shamdasani)強烈呼籲調查結果要公諸於世：「遇難小女孩的家屬有權知道真相。」

美國軍方調查，日前伊朗被炸的女生小學，造成多人死亡，有可能是美方所為。（路透）
伊朗 以色列

