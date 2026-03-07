我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／賈吉開轟率美國首戰15：5勝巴西

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

國際油價若衝破125美元 恐傷美經濟 戰略儲油剩20天用量

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國戰略石油儲備庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。（路透）
美國戰略石油儲備庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。（路透）

中東戰火推升國際油價，分析指出，美國戰略石油儲備（SPR）庫存偏低，使川普政府在平抑油價上的政策空間受限。不過，只要油價未飆破每桶125美元以上，美國整體經濟仍具備足夠韌性。

自美國與以色列上周末對伊朗發動軍事打擊以來，美國原油價格已上漲約16%，全國汽油均價升至每加侖3.25美元。能源市場憂心，中東衝突若影響波斯灣供應，可能進一步推升油價。

目前美國SPR約4.15億桶，遠低於7.14億桶的總容量，僅相當於美國約20天石油消費量。前總統拜登為壓抑俄烏戰爭引發的油價漲勢，曾釋出約1.8億桶原油；現任總統川普雖在就職演說中承諾重新填滿儲備，但至今未落實。

德州大學奧斯汀分校石油工程教授Hugh Daigle指出，在伊朗衝突可能導致供應受限的情況下，儲備偏低削弱政府平抑油價的能力。若荷莫茲海峽受阻，補充儲備將更加困難。美國能源部估算，若要補滿SPR需耗資逾200億美元。加上地下儲存設施資金不足與維修延宕，短期內難以實現。

白宮目前表示，不打算動用SPR來平抑油價，而是考慮為波斯灣油輪提供海軍護航與保險，並研究透過期貨市場操作來穩定價格。

儘管油價上漲，經濟學家普遍認為，美國經濟仍可承受衝擊。隨著頁岩油產量大幅增加，美國已成為全球最大能源生產國與淨出口國，經濟對油價的敏感度已明顯降低。

RSM首席經濟學家Joe Brusuelas估算，只要油價不衝破125美元，經濟不會受到明顯影響。若油價觸及125美元，可能拖累GDP增速下降約0.8至1個百分點，並推升通膨約1.6個百分點；若升至150美元並持續維持高檔，則可能引發經濟衰退。

國際原油價格上漲，連帶影響美國汽油跟漲，洛杉磯甚至有的加油站每加侖已超過5元。（...
國際原油價格上漲，連帶影響美國汽油跟漲，洛杉磯甚至有的加油站每加侖已超過5元。（歐新社）

世報陪您半世紀

油價 白宮 以色列

上一則

美匿名官員：伊朗女子小學被炸165死 美軍要負責

下一則

法官暫停立即退稅要求 海關：45天內制定退還關稅程序

延伸閱讀

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看

整理包／伊朗戰火震撼全球 目前發展、產業影響、後續情境一次看
油價一路飆 川普不擔心：「要漲就漲吧」

油價一路飆 川普不擔心：「要漲就漲吧」
美將破天荒入油市交易？川普政府評估控制油價的各種選項

美將破天荒入油市交易？川普政府評估控制油價的各種選項
美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

美伊戰爭加劇 影響全球經濟前景

熱門新聞

國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
國土安全部部長諾姆被川普總統開除。(路透)

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

2026-03-05 13:58
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
據船舶追蹤機構數據，一艘名為「鐵娘子」的散裝貨輪5日凌晨已通過荷莫茲海峽，當時識別訊號改為「中國擁有」。圖為數艘油輪停在阿拉伯聯合大公國海域，尚未進入荷莫茲海峽。（路透）

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

2026-03-06 05:05
國安部長諾姆（左）3日出席參院司法委員會的聽證會，被議員問到尷尬問題，諾姆直斥是「小報垃圾」，而她的先生布萊恩．諾姆（右）就坐在身後。（美聯社）

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

2026-03-05 21:57
執行移民政策引發許多爭議的國安部長諾姆，5日遭川普總統開除。圖為她4日出席參院聽證，當時共和黨參議員提里斯已要求她下台。（美聯社）

砸2億拍廣告 自己當主角…諾姆惹怒川普 成首位下台內閣部長

2026-03-06 01:28

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格