俄羅斯插手伊朗戰爭 洩漏美軍情資

記者顏伶如／綜合報導
情報指出，俄羅斯提供美軍部署的信息給伊朗，供伊軍發動攻擊。圖為位於阿拉伯海的美軍林肯號航母。(歐新社)
華盛頓郵報6日獨家報導，三名知情官員透露，俄羅斯正向伊朗提供美國位於中東地區的戰艦與飛機情資，協助伊朗攻打美軍，這是俄羅斯開始間接參與伊朗戰爭的初步跡象；戰爭規模不斷擴大之際，身為美國主要核武對手的俄羅斯如今也捲入其中，而且俄羅斯具備精良的情報能力。

官員匿名受訪時說，自從2月28日戰爭爆發以來，俄羅斯已經把美軍部署的訊息傳遞給伊朗，包括美國戰艦與飛機的所在位置。一名官員指出：「看起來像是非常全面的行動。」

戰爭發生後，莫斯科曾公開呼籲結束衝突，並將美國以色列聯合軍事行動形容為「未受挑釁的武裝侵略」(unprovoked act of armed aggression)。

不過知情官員表示，開戰不到一周，伊朗軍隊定位美軍的能力已經降低。

情報指出，俄羅斯提供美軍部署的信息給伊朗，供伊軍發動攻擊。圖為位於阿拉伯海的美軍...
國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)本周稍早被媒體問到是否要對伊朗兩大支持者—俄羅斯、中國—發表任何聲明。赫塞斯答道，並沒有聲明要發表，而且中俄兩國在這次戰爭裡「並非真正影響的因素」。

兩名熟悉俄羅斯與伊朗關係的官員說，中國與伊朗雖然關係密切，但中國似乎沒有在伊朗的國防方面提供協助。

北京日前也公開呼籲結束戰火。

報導指出，情報共享符合伊朗攻打美軍的模式，包括針對指揮所、重要基礎設施、雷達及臨時設施，例如導致六名美軍殉職的科威特軍事設施。中央情報局(CIA)位於美國駐沙烏地阿拉伯利雅德大使館內的駐點，日前也受到攻擊。

情報指出，俄羅斯提供美軍部署信息給伊朗，供伊軍發動攻擊。圖為位於巴林的美軍第5艦...
「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)俄羅斯軍事專家達拉‧馬西科特(Dara Massicot)表示，伊朗正對早期預警雷達及超地平線雷達做出極為精準的打擊。她表示，伊朗正以具有高度針對性的手段，鎖定指揮中心與控制系統。

馬西科特分析，伊朗只有少數軍用等級衛星，沒有自己的衛星星系，較為先進的俄羅斯太空情報所得的影像，對伊朗而言更有價值，而且克里姆林宮過去幾年經過俄烏戰爭實際經驗，目標定位技術已磨練得爐火純青。

馬西科特說，莫斯科沒有直接參與伊朗戰爭，某些原因是還有其他地方要關注，烏克蘭仍是克里姆林宮的第一考量。

CIA 赫塞斯 伊朗

