搶救能源運輸 美推200億再保險 促油輪通過荷莫茲海峽

記者顏伶如／綜合報導
伊朗管制荷莫茲海峽，使全世界20%由此航道的供油量立即受到衝擊。川普總統提出200億元的保險鼓勵油輪繼續運輸。（歐新社）
伊朗管制荷莫茲海峽，使全世界20%由此航道的供油量立即受到衝擊。川普總統提出200億元的保險鼓勵油輪繼續運輸。（歐新社）

伊朗戰爭衝突升溫，全球能源供應面臨衝擊，美國原油價格寫下1983年3月西德州中級原油(West Texas Intermediate)合約推出以來單周最大漲幅。光是在6日當天，美國原油便上漲超過12%，突破每桶91元，是2022年底以來的新高價格，若從今年初算起，美國原油價格上漲接近60%。國際油價基準布倫特(Brent)原油突破每桶94元，漲幅超過9%，成為2023年底迄今最高價格。

美國原油漲逾12% 突破每桶91元

油價上漲反映了市場擔心伊朗戰爭恐將長期打亂能源供應的憂慮。華爾街日報報導，科威特由於用來儲存囤積原油的空間不夠，某些油田已經開始減產。

全球每日石油供應量的20%通常要經過伊朗南岸的荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，現在卻有數以千計船隻困在海峽兩端。摩根大通(JPMorgan Chase)期貨分析師6日上午公布報告指出：「戰爭衝突進入第六天，通過荷莫茲海峽的商業運輸幾乎全面停擺。」

報告寫道，市場正從原本地緣政治風險影響價格，轉變成營運層面實際中斷，因為煉油廠紛紛關閉、出口受限等因素，開始衝擊原油加工與區域供應流通；伊拉克已經開始每天減產150萬桶石油，如果衝突局勢持續，到了下周末恐還有每日400萬桶的石油供應將受影響。

油價追蹤機構GasBuddy與美國汽車協會(AAA)指出，截至6日上午，全國平均油價為每加侖3.32元，較1日上漲近0.35元。

川普政府6日宣布，為了讓運油船隻能夠重新通過荷莫茲海峽，將對油輪與其他海上交通提供規模200億的再保險計畫(reinsurance program)，由聯邦政府旗下「美國國際開發金融公司」(US International Development Finance Corporation)以滾動方式(rolling basis)承保。

國際開發金融公司與財政部表示，正與美軍中央司令部(U.S. Central Command)密切合作，準備實施計畫。

國際開發金融公司執行長布萊克(Ben Black)發表聲明說：「我們有信心這項再保險計畫能讓石油、汽油、液化天然氣(LNG)、航空燃料以及肥料通過荷莫茲海峽，再次流向世界各地。」

但是CNBC新聞頻道報導，石油產業情報分析機構Kpler資深貨運分析師萊特(Matt Wright)指出，船東目前主要煩惱的不是保險問題，油輪沒有通過荷莫茲海峽是因為擔心切身安全。

中東戰事未停，原油價格狂飆，也已經反映在民間加油站的油價。（美聯社）
中東戰事未停，原油價格狂飆，也已經反映在民間加油站的油價。（美聯社）

石油

