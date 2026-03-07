川普要求伊朗無條件投降 戰爭短期恐難結束

我的頻道

記者陳熙文、編譯陳韻涵／綜合報導
川普總統(左)6日要求伊朗無條件投降，似也暗示戰爭仍會持續。圖為6日在白宮舉行的「拯救大學體育」圓桌會議，國務卿魯比歐（右）向川普說悄悄話。（美聯社）
川普總統(左)6日要求伊朗無條件投降，似也暗示戰爭仍會持續。圖為6日在白宮舉行的「拯救大學體育」圓桌會議，國務卿魯比歐（右）向川普說悄悄話。（美聯社）

美國與以色列對伊朗發動的軍事行動持續升高之際，川普總統6日公開要求伊朗「無條件投降」，並表示只有在伊朗出現「美國能接受的領袖」後，華府會協助重建該國。此番言論被外界解讀為美方不急於透過外交結束戰爭，甚至暗示衝突短期內難以落幕。

川稱伊朗若選出美可接受的領袖 美與盟友會協助重建

開戰六天，伊朗至少在公開場合並未表現出任何投降的意願。相反地，將戰火擴大至駐有美國軍事基地的阿拉伯國家，並以飛彈和無人機對其發動攻擊，儘管近幾天攻擊的數量有所減少。

伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)日前表示「一些國家」正試圖斡旋調解，但未說明涉及哪些國家。

川普6日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)宣布，美國不會與德黑蘭談判，寫道「除非伊朗無條件投降，否則不會與伊朗達成任何協議！」

川普表示，「伊朗投降並選出一位偉大且可接受的領袖」，美國與盟友將協助伊朗重建，讓伊朗「在經濟方面，比以往任何時候更加強大、繁榮」。

消息人士透露，川普對伊朗新領袖人選已有想法，但拒絕點名。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)接受「福斯新聞」訪問時表示，「無條件投降」代表川普將判定「伊朗不再對美國及中東美軍構成威脅」，並列舉美方的目標，包括摧毀伊朗海軍、消除彈道飛彈威脅、確保無法取得核武，以及削弱區域代理勢力。

川普5日宣稱，美以聯軍已重創伊朗軍事能力。他5日表示，美方已瓦解伊朗海軍與空軍，並摧毀約60%至64%的飛彈發射器，強調美國將確保未來無論誰領導伊朗，都不會對美國及其鄰國構成威脅。

美以2月28日聯手攻擊伊朗以來，中東戰情持續升溫。以軍7日再度對德黑蘭展開大規模空襲，戰火波及黎巴嫩與土耳其。

美聯社報導，衝突導致的地緣政治效應持續擴大。兩名熟悉美國情報的官員透露，俄羅斯正向伊朗提供情報，可能協助其攻擊美軍在中東的軍艦、飛機及其他軍事資產，但美方尚未發現莫斯科直接指示伊朗如何使用相關情報的跡象。

中東局勢升溫也引發能源市場震盪，卡達能源部長卡比(Saad al-Kaabi)警告，若衝突進一步升級，可能「拖垮世界經濟」，導致海灣能源出口大規模中斷，油價可能飆升至每桶150元。受戰事影響，布倫特原油(Brent Crude Oil)期貨價格6日突破每桶90元，創下近兩年來新高。

川普6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。（美聯社）
川普6日在白宮東廳出席「拯救大學體育」圓桌會議。（美聯社）

美伊戰爭滿一周川普速戰速決夢碎 未來4情境發展一次看

重新定義「無條件投降」？川普：打到伊朗無法再戰也算

伊朗新任領袖人選 白宮：美情報機構正在檢視名單

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

