川普稱「必須參與挑選伊朗新領袖」 排除哈米尼之子

川普聲稱他要參與挑選伊朗新領袖，但不認同伊朗已故領導人哈米尼的次子穆吉塔巴。圖為流亡海外伊朗人高舉川普、以色列總理內唐亞胡和前伊朗王儲巴勒維的照片。(歐新社)

美國和以色列 的猛烈攻勢已持續六天，伊朗也不斷攻擊以色列、美國軍事基地以及周邊國家。川普 總統5日受新聞網站Axios訪問時表示，他應參與伊朗選擇下一任最高領袖的過程，也直言不會考慮被炸死的最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)之子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)，稱他無足輕重。

美聯社報導，川普在長達8分鐘的電話訪問中承認56歲的穆吉塔巴是最有可能的繼任者，但也明確表示這一結果不可接受。川普稱他們是在浪費時間，嘲諷穆吉塔巴是個「輕量級人物」，說道「我必須參與這項任命，就像任命委內瑞拉的羅德里格斯(Delcy Rodríguez)一樣。」他指的是委國的代理總統羅德里格斯，她在美國抓走馬杜洛 (Nicolás Maduro)後於今年1月掌權。

川普補充說，他拒絕接受一位會延續哈米尼政策的新領導人，稱這些政策將迫使美國「在五年內」重返戰爭。「我無法接受哈米尼的兒子，我們想要一個能為伊朗帶來和諧與和平的人。」

伊朗政權已連續數日延後宣布新任最高領袖，但伊朗政界人士5日的表態表明可能即將宣布；穆吉塔巴從未被選為或被任命擔任過任何政府職位，不過他與伊斯蘭革命衛隊(IRGC)關係密切，是位強硬派教士。

川普3日在白宮被問到誰能接替哈米尼時，告訴記者：「我們心目中的大多數人選都已經死了。」川普亦在白宮發言敦促伊朗人民「協助奪回你們的國家」，承諾在戰爭及伊朗政權持續帶來的危險中，美國將給予他們「豁免權」，在完全豁免的情況下絕對安全，但他並未提供具體細節，「否則你們將面臨絕對的死亡。」

川普的言論展現出美國對伊朗政治未來非同尋常的主張，似乎也模糊了這場軍事行動的目標：削弱伊朗的飛彈、核計畫、海軍。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和其他美國官員曾否認，這次行動的目標是政權更迭。