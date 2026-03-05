我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美軍繼二戰後相隔80年再度使用魚雷，4日在印度洋擊沉伊朗巡防艦「德納號」。
美軍繼二戰後相隔80年再度使用魚雷，4日在印度洋擊沉伊朗巡防艦「德納號」。

紐約時報報導，美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是美軍繼二戰後再度動用魚雷襲擊敵軍。根據五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近80年的水下殺招。

美國海軍潛艦在斯里蘭卡附近的印度洋海域發射魚雷，擊沉伊朗巡防艦「德納號」（Iris Dena），這是美軍自第二次世界大戰以來首次在實戰中以魚雷攻擊並命中船艦。五角大廈尚未公布執行任務的潛艦身分，但國防部事後釋出影片，可見魚雷在艦艉下方爆炸，水柱衝天，船體在水線以上的左舷後段結構崩解下沉，艦艏在入水前高高翹起，隨後滑入海下。

▲ 影片來源：x平台＠DeptofWar（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美軍潛艦雖長年攜帶魚雷，但1945年後幾乎不再用魚雷去「擊沉船艦」，更多時候是在對陸作戰中扮演「水下飛彈平台」，以潛艦發射巡弋飛彈打擊陸上目標。

參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，這次使用的是Mk-48重型魚雷（Mark-48 heavyweight torpedo），為美國海軍潛艦對艦、反潛的主力武器。

Mk-48可透過聲納導引逼近目標並下潛至船體下方，在目標底部引爆相當於約500磅TNT的炸藥，形成大量氣體的巨大氣泡瞬間抬升並透過金屬疲勞折斷龍骨，常把船艦撕成兩截或多段，導致迅速沉沒。

美國海軍「歷史與遺產司令部」（History and Heritage Command）資料顯示，美軍潛艦上一次對敵艦發射魚雷要追溯到1945年8月14日。當時「托斯克號」（U.S.S. Torsk）在日本舞鶴港外海，擊沉一艘約750噸的日本巡邏護航艦CD-13。海軍史料記載，CD-13以聲納發現托斯克號後，美方先發射一枚魚雷，隨後下潛至400英尺（約122公尺）再發射第二枚；兩枚魚雷皆命中，造成CD-13上28名船員喪生。

世報陪您半世紀

上一則

川普親自教戰如何安撫民怨 科技巨擘簽AI能源承諾書

下一則

華盛頓大學去年挺巴勒斯坦抗議 華裔在內33人遭起訴

延伸閱讀

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦

伊朗首度彈襲土耳其基地 最糟恐觸發北約集體防禦
伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施

伊朗戰爭已知約1200死 德黑蘭揚言摧毀中東基礎設施
美潛艦擊沉伊朗軍艦 斯里蘭卡海軍尋獲87具遺體

美潛艦擊沉伊朗軍艦 斯里蘭卡海軍尋獲87具遺體
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
國務卿魯比歐3日在國會向參眾兩院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

魯比歐預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21
美國稱已擊斃伊朗最高領袖哈米尼。(新華社)

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

2026-02-28 19:19

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成