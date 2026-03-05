美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

美軍繼二戰後相隔80年再度使用魚雷，4日在印度洋擊沉伊朗巡防艦「德納號」。

紐約時報報導，美國防長赫塞斯4日證實，美軍潛艦在斯里蘭卡南方海域使用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這是美軍繼二戰後再度動用魚雷襲擊敵軍。根據五角大廈公布影片可見，魚雷在伊朗艦艉下方引爆，巨大水柱將船體左舷後段炸向天際崩解，艦艏在沉沒前一度高高翹起，隨後滑入海下，讓外界重新見識到被封存近80年的水下殺招。

美國海軍潛艦在斯里蘭卡附近的印度洋海域發射魚雷，擊沉伊朗巡防艦「德納號」（Iris Dena），這是美軍自第二次世界大戰以來首次在實戰中以魚雷攻擊並命中船艦。五角大廈尚未公布執行任務的潛艦身分，但國防部事後釋出影片，可見魚雷在艦艉下方爆炸，水柱衝天，船體在水線以上的左舷後段結構崩解下沉，艦艏在入水前高高翹起，隨後滑入海下。

美軍潛艦雖長年攜帶魚雷，但1945年後幾乎不再用魚雷去「擊沉船艦」，更多時候是在對陸作戰中扮演「水下飛彈平台」，以潛艦發射巡弋飛彈打擊陸上目標。

參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，這次使用的是Mk-48重型魚雷（Mark-48 heavyweight torpedo），為美國海軍潛艦對艦、反潛的主力武器。

Mk-48可透過聲納導引逼近目標並下潛至船體下方，在目標底部引爆相當於約500磅TNT的炸藥，形成大量氣體的巨大氣泡瞬間抬升並透過金屬疲勞折斷龍骨，常把船艦撕成兩截或多段，導致迅速沉沒。

美國海軍「歷史與遺產司令部」（History and Heritage Command）資料顯示，美軍潛艦上一次對敵艦發射魚雷要追溯到1945年8月14日。當時「托斯克號」（U.S.S. Torsk）在日本舞鶴港外海，擊沉一艘約750噸的日本巡邏護航艦CD-13。海軍史料記載，CD-13以聲納發現托斯克號後，美方先發射一枚魚雷，隨後下潛至400英尺（約122公尺）再發射第二枚；兩枚魚雷皆命中，造成CD-13上28名船員喪生。