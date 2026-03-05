川普周五會國防產業談增產軍火 五角大廈否認庫存不足

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
以色列國防軍4日表示，一架以色列空軍F-35I戰機不久前於德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130型(Yak-130)戰機。F-35(圖)是目前美製最先進的戰機，這是F-35首次擊落有人駕駛的飛機，也是以色列空軍近40年來，首次與有人駕駛的飛機進行空對空作戰。(美聯社)
川普總統計畫6日與國防產業高層會面，討論軍火增產事宜。白宮官員透露，持續升高的中東衝突已讓美方在中東部署的防空武器庫存減少，而川普日前在社群媒體上宣稱，美國「中型與中高階」武器庫存「幾乎無限」，足以長期支持對伊朗的軍事行動，但也坦言最高階武器「供應充足，但未達我們想要的水準」。

華盛頓郵報引述多名知情人士說法報導，美軍代號「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)對伊朗軍事行動數日以來，便已消耗數千枚高價防空飛彈與其他精密彈藥。

駐中東美軍最高指揮官、美軍中央司令部(USCENTCOM)司令古柏(Brad Cooper)指出，該行動迄今打擊逾2000個目標，此規模迫使指揮官審慎評估彈藥耗用與對手補給速度。

川普日前表示，「史詩狂怒行動」戰事可能持續四周至五周。

五角大廈高層4日召開記者會回應庫存疑慮，參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)表示，「我們有足夠的精準軍火完成當前任務，無論進攻或防禦」，但未提供具體數字。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)則表示，未來將更多依賴全球定位系統導引炸彈，「我們幾乎擁有無限庫存」，強調「伊朗不可能撐得比我們久」。

匿名官員指出，美軍已動用數百枚愛國者(Patriot)飛彈、俗稱薩德的終端高空區域防禦系統(THAAD)攔截彈，以及戰斧(Tomahawk)巡弋飛彈。

另有官員警告，若軍事行動延長，可能須自印太地區調撥庫存，影響對中國嚇阻能力，尤其是在台海周邊局勢升溫之際。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)在對國會機密簡報前表示，「最猛烈的打擊尚未到來」。

參院情報委員會副主席華納(Mark Warner)警告，若將過去一年對葉門叛軍與伊斯蘭激進團體「青年運動」(Houthi)及七場軍事行動的彈藥消耗合併計算，「我們的彈藥庫存已偏低」。

參院國防撥款小組委員會的民主黨領袖昆斯(Chris Coons)預期，追加撥款規模將達「數十億元」。

以色列國防軍4日表示，一架以色列空軍F-35I戰機不久前於德黑蘭上空擊落一架俄羅斯製的伊朗雅克-130型(Yak-130)戰機(圖)。(路透)

