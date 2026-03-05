擊殺他國元首是否違法？學者：哈米尼混合身分讓問題更複雜

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
美國總統有權「斬首」其他國家元首嗎？在成功擊殺伊朗最高領導人哈米尼之後，引起法律學者討論。（美聯社）
美國總統有權「斬首」其他國家元首嗎？在成功擊殺伊朗最高領導人哈米尼之後，引起法律學者討論。（美聯社）

某個國家蓄意且公然殲滅另一個主權國家的領導人，即使在法律上並無爭議的戰爭期間，也是相當罕見的狀況。這個問題很少被提出來討論，其中一個先例出現在2003年3月，當時布希政府想在伊拉克戰爭前夕除掉伊拉克強人胡森(Saddam Hussein)，當時美軍行動有獲得國會授權，不過空襲並未擊中目標。

美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動攻擊，統治近40年的伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Khamenei)遇襲身亡。官員透露，中央情報局(CIA)一直追蹤哈米尼行蹤，並將訊息通報給以色列，以色列執行狙擊行動。紐約時報報導，消息人士說，美以兩國為了把握難得的機會而提前開戰計畫。

紐約時報報導，哈米尼是平民，不是穿制服的伊朗軍隊成員，但他是伊朗武裝部隊的最高統帥。這種混合身分造成問題複雜，因為一般認為非軍職的文官人員在戰爭當中不能成為攻擊目標，除非直接參與敵對行動。

法律專家說，根據武裝衝突法，掌控軍隊的平民領袖在戰爭期間可能被視為正當軍事目標，無論其角色是國家武裝部隊的成員，還是直接參與敵對行動的平民。

聯合國憲章規定，一個國家在未經同意、缺乏自衛理由或聯合國安理會授權的情況下，不得在另一個國家的主權領土使用武力。

卡多佐法學院(Cardozo School of Law)教授、前國務院資深律師英格柏爾(Rebecca Ingber)說，不管某個人士是否為合法軍事攻擊目標，從武裝衝突法角度來看，倘若攻擊行動違反聯合國憲章，襲擊就是非法的。她說，一個國家不能以非法手段發動武裝衝突，做為殺害他國元首的正當理由。

至於川普政府是否在乎國際法，報導分析，美軍今年1月侵入委內瑞拉活捉委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，似乎違反聯合國憲章。

司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel)在備忘錄寫道，從委內瑞拉軍事行動的目的來看，聯合國憲章並不重要；總統有權在國內法問題根據憲法權力採取跟憲章衝突的行動。

