赫塞斯：美潛艦擊沉伊朗巡防艦 1周內將取得伊朗制空權

國防部4日公布一張美軍潛艦攻擊伊朗驅逐艦的照片，這是自二戰以來首次用潛艦魚雷攻擊戰艦，已知87名水手死亡，32人獲救。（路透）

美軍向伊朗發動發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）4日進入第5天，國防部長赫塞斯預告美國和以色列將在接下來幾天內取得完整的伊朗制空權，並稱伊朗飛彈發射量已經大幅減弱；北約盟國土耳其也攔截一枚自伊朗發射的飛彈，顯示北約也開始參與了戰局。

此外，赫塞斯也指出，美國潛艦成功用魚雷在印度洋國際水域擊沉一艘伊朗戰艦，稱這是自二戰之後，美國海軍首次用魚雷擊沈敵艦。參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）指出，美軍至今已經擊沈超過20艘伊朗船艦，川普總統日前稱已摧毀伊朗的海軍。

路透報導，美國潛艦在斯里蘭卡的南邊海岸外擊沉伊朗戰艦，已尋獲87具遺體，救出32人；斯里蘭卡官方確認該戰艦為巡防艦德納號，指該戰艦被擊沉時正從印度一個東部港口出發返回伊朗。

但赫塞斯也說，雖然美軍已經不計代價，部署所有無人機反制系統，但這不代表美軍可以阻止所有來自伊朗的攻擊。

國防部長赫塞斯表示，美國將在這兩天取得對伊朗完全制空權。（美聯社）

北約在土耳其攔截伊朗導彈

土耳其國防部4日表示，部署在東地中海的北約(NATO)部隊成功攔截一枚從伊朗發射的彈道導彈。一枚從伊朗發射的彈道導彈當日在飛越伊拉克和敘利亞領空後，被發現正朝土耳其領空方向飛行，隨後被北約防禦系統攔截並摧毀，導彈碎片部分散落在土耳其哈塔伊省德爾特約爾區，未造成人員傷亡。

針對戰況，美國國防部4日上午再度舉行記者會說明，赫塞斯預告美國和以色列空軍將很快取得完整的伊朗制空權；赫塞斯稱從3日晚間開始，美國和以色列空軍將在接下來幾天、一周以內的時間，就會控制伊朗領空，不受到任何侵擾，代表美軍可以在日夜飛越伊朗領空，摧毀伊朗的飛彈和國防工業，同時搜尋並鎖定伊朗軍事領袖。

伊朗飛彈發射量大減86%

赫塞斯也指出，伊朗已經無法繼續維持飛彈射擊的數量；凱恩4日公布相關數據，指伊朗的飛彈發射量相較於開戰第一天，已經減少86%，並在過去24小時之中降低23%；其次，伊朗的單程無人機攻擊也較開戰初期減少73%。

赫塞斯也稱讚美軍的防禦系統非常堅強，是史上部署最精密的空中和飛彈網絡；赫塞斯說，美軍已經部署所有可能的無人機反制系統，不計代價，也不保留實力，但他也說，這並不代表美軍可以阻止所有來自伊朗的攻擊。

赫塞斯指出，美軍在3日晚間擊斃謀畫暗殺川普總統行動的指揮；赫塞斯說，伊朗企圖暗殺川普，但是川普笑到最後。

另據媒體Mail-Online報導，已有庫德族地面部隊由伊拉克進入伊朗。

美軍會不會部署地面部隊進入伊朗，川普總統川普日前並未排除這個可能性，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，部署地面部隊並非軍事行動現階段的計畫，但她不會為總統移除這個選項。

至於美軍對伊朗的軍事行動會持續多久？川普日前稱預期是4周到5周，不過赫塞斯4日給出更長的時間評估，指有可能是4周，也可能是6周、8周，也不排除是3周；赫塞斯說，美國設定這場戰爭的節奏，美國唯一的限制就是川普想要為美國人民達成什麼特定的結果；赫塞斯指出，這就是為什麼他們不討論行動的長短。

斯里蘭卡協助尋找伊朗軍艦死者及傷者，照片為斯里蘭卡救護人員將屍體抬出卡車。（路透）