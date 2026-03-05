川普憑感覺攻伊朗 白宮喊基於事實 西班牙否認與美軍合作

川普揚言將切斷任何不與美國合作國家的貿易關係後，西班牙總理桑切斯在電視上說明西班牙的政策。(路透)

美國白宮4日舉行例行記者會，有媒體再度質疑川普政府決定出兵的原因，白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)表示，川普政府上下已經把總統做出決定的原因說得很清楚，並表示，川普並非憑空做出這樣的決定。

李維特說，川普總統下令發動軍事行動是基於伊朗各式各樣對美國的威脅，所累積出來的影響；李維特進一步指出，川普的「感覺」(feeling)是基於伊朗是世界上贊助恐怖主義的領頭羊國家，以及伊朗正快速、激進地建立他們的飛彈項目，意圖透過飛彈和海軍來保護國內繼續發展核武器。

李維特並表示，川普也在美國與伊朗的談判中發現伊朗一意孤行，尋求死亡和毀滅，並表示，川普不願和過去的總統一樣袖手旁觀，把問題交給下一任政府；李維特說，川普有基於事實的感覺，認為伊朗即將攻擊美國，以及美國在地區的財產，所以川普下定決心發起軍事行動。

另外，川普3日砲轟西班牙沒有全力支持美國對伊朗採取的軍事行動，揚言終止與西班牙的所有貿易，李維特4日指出，她相信西班牙已經清楚聽到川普的訊息，並表示，就她理解，西班牙在過去幾個小時裡已經同意與美軍合作；李維特說，美軍正與西班牙的對口協調；李維特說，川普預期所有歐洲盟友都與美國合作，不只是為了美國，也是為了歐洲。

不過路透4日報導指出，西班牙外交部長阿爾巴雷斯(Jose Manuel Albares)否認這項說法，指西班牙政府對美伊戰爭，以及使用西班牙基地來轟炸伊朗的立場沒有改變；阿爾巴雷斯表示，他不清楚白宮的說法是依據什麼，或者這樣的說法來自何處。

美軍日前向伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，川普總統3日承認說，他之所以下令行動是因為他「相信」伊朗會先攻擊美國，引發爭議；李維特4日表示，川普並非憑空做出決定，指川普是基於伊朗表現出迫在眉睫的威脅的事實才會有這樣的感覺。

美軍日前對伊朗發動攻擊，魯比歐2日在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。此言引發民主黨的批評，認為美軍發動戰爭與否，竟是由第三國來決定。

然而，川普3日又推翻這項說法，川普稱他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定。

川普此言引發爭議，魯比歐3日為川普說明，指川普是選擇在伊朗最弱的時刻出手，認為如果美國不現在攻擊伊朗，一年或一年半以後，恐怕沒有人能動得了他們，伊朗就能為所欲為，所以川普才做出攻擊的決定；魯比歐也說，川普決定和以色列聯合作戰，因為這樣給美國最高的成功機會。

魯比歐說，川普之所以選擇主動出擊，因為他得出結論，認為美國不能先被攻擊，指川普不願承受伊朗先發制人的風險。