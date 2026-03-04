能源價狂飆 川普派軍護航荷莫茲油輪 「後續更多行動」

美國考慮為行經荷莫茲海峽的油輪提供海軍護航及政治風險保險，以確保能源價格平穩。圖為3月2日在荷莫茲海峽航行的船隻。(路透)

川普 總統3日表示，白宮將為行經荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)的油輪提供海軍護航及政治風險保險（political risk insurance），以確保能源價格平穩，自伊朗 警告將襲擊該航道上的船隻以來，能源價格已大幅飆升。

當天，據伊朗法爾斯通訊社報導，伊朗軍方表示，荷莫茲海峽已完全處於伊朗海軍的控制下，有十多艘油輪在該海峽因無視航行禁令，被導彈擊中。

政治新聞網站Politico報導，川普在「真實社群」(Truth Social)發文表示：「我已指示美國開發金融公司(DFC)以非常合理的價格，為通過波斯灣的所有海上貿易，特別是能源，提供政治風險保險及財務安全保障，所有航運公司均可申請，即刻生效。如有必要，美國海軍將盡快開始護航油輪通過荷莫茲海峽。無論如何，美國都將確保能源自由流通全球。」他並承諾「後續還會有更多行動」。

此消息立刻緩解了原油市場的壓力，遏制自美、以發動空襲以來每桶原油上漲超過10元的漲勢，3日下午美國油價接近每桶73元，低於當天稍早的77元以上。能源市場仍感到不安，擔心波斯灣的油氣可能成為德黑蘭攻擊的目標。油價上漲已開始波及汽油價格，汽油價格預計將攀升到高於川普去年就職時的價位。

雖然荷莫茲海峽技術上仍然開放，但海上保險公司正在調高費率，某些情況下甚至取消承保要通過該地區的油輪。分析人士指出，這已導致油輪放棄行經該區域，造成的延誤最終可能影響石油運輸與產量。

一位熟悉相關討論的美國前國防官員表示，國防部正在討論一項海上任務，與先前在紅海的行動非常相似；當時美國在該地區部署了航空母艦和驅逐艦，試圖在受伊朗相關組織威脅的情況下維護航行自由。國務卿魯比歐 (Marco Rubio)2日已先透露，政府將於3日公布一項計畫，遏制打擊伊朗所引發的油價上漲，他當時並未透露計畫細節，僅表示「我們將摧毀他們的海軍」。

荷莫茲海峽承載了全球20%的水路石油運輸量，伊朗依然向通過海峽的船隻開火；該地區的油氣設施也成為伊朗的主要目標，如卡達已關閉了一座主要的天然氣出口廠，沙烏地阿拉伯的燃料煉油廠亦遭攻擊。