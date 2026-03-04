我的頻道

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

美空襲伊朗理由？川普、魯比歐說法兜不攏

編譯陳韻涵／綜合報導
國務卿魯比歐（右二）2日才向國會解釋說是以色列先攻擊伊朗，美國避免遭報復才攻擊，但3日即被川普總統（左一）否認，指以色列是跟進美國的攻擊。（美聯社）
國務卿魯比歐（右二）2日才向國會解釋說是以色列先攻擊伊朗，美國避免遭報復才攻擊，但3日即被川普總統（左一）否認，指以色列是跟進美國的攻擊。（美聯社）

川普政府對伊朗動武的說法，連日說法前後矛盾，引發國會與外界質疑。

華爾街日報報導，美軍2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，魯比歐3月2日在國會簡報時表示，美方當時得知以色列即將攻擊伊朗，評估伊朗勢必報復駐中東美軍，因此採取先發制人行動。

魯比歐說：「確實存在迫在眉睫的威脅，若伊朗遭到攻擊，他們會立即對我們發起反擊，我們不會坐視不理。」

魯比歐強調，如果只採取防禦姿態，「會讓美國遭受更多傷亡」，因此「我們採取積極主動的防禦措施，以防止更大的損失」。

然而，川普3日給出截然不同的說法。

川普在白宮橢圓形辦公室受訪時表示，「我認為他們會先發動攻擊」，接著又說：「根據談判進展，我認為他們會先出手，若真有什麼結果，那就是我可能迫使以色列出手。」

川普強調，並非以色列逼著美國參戰，而是他判斷伊朗將先攻擊美國，因此決定動手。

魯比歐3日再赴國會時，改口稱川普是「獨立做出攻擊的決定」，「總統決定率先出手」，因為美方認為與伊朗的談判已經失敗，無法承受先被攻擊的風險。

但魯比歐也坦承，美方知悉以色列的攻擊計畫，認為「聯合作戰成功率最高」。

魯比歐說：「總統決定系統性地摧毀他們(伊朗)的恫嚇能力，而我們執行這項決定。」

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)透過X平台發文為魯比歐辯護，寫道「不，魯比歐並未聲稱以色列把川普拖入戰爭」。

不過，國會山莊報根據國會機密簡報內容報導，高層官員2日告訴兩黨議員，以色列的攻擊計畫確實促使美國提前行動，以保護駐紮中東基地的美軍；此說法與川普稱「可能是我迫以色列出手」的版本，形成強烈落差。

魯比歐在國會答詢時強調，政府依法在敵對行動48小時內通知國會；民主黨議員則批評，美國是否開戰，不應由第三國的行動來決定。

魯比歐：將讓蔣介石出場

紐約時報報導，魯比歐向參、眾兩議院簡報表示，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告行動範圍將擴大、武力使用將增加，直言接下來「將讓蔣介石出場（unleash Chiang）」。

紐時指出，這是用來表示即將動用壓倒性武力的委婉說法，可追溯到冷戰時期，當時主張美國武裝蔣介石、協助他從共產黨手中奪回中國的人，常把它當作動員口號。

川普 伊朗 以色列

