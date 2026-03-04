CIA駐沙據點被擊中 中東3使館無限期關閉

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普總統及國務卿魯比歐都預告，將對伊朗發起大規模攻擊，圖為3日德黑蘭市區冒出被轟炸後的濃煙。（美聯社）
美國與以色列聯合攻打伊朗衝擊中東，美國駐沙烏地阿拉伯、黎巴嫩、科威特大使館3日宣布無限期關閉，國務院資深官員則呼籲美國人盡快離開中東地區。

主管領事事務的助理國務卿南達(Mora Namdar)在社群網站X發文寫道，由於嚴重安全風險，國務院呼籲美國人利用現有的商業交通工具立即離開包括埃及、伊拉克、約旦、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、卡達在內等國家。

國務院發布警告呼籲美國人離開中東的同時，伊朗正在區域內發射導彈、出動無人機展開報復。除了伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)之外，數十名伊朗高層官員也在美以軍事攻擊當中喪生。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)3日對媒體證實，一架伊朗無人機擊中位於杜拜的美國大使館旁邊的停車場。他表示：「顯然我們一直非常幸運，但我們的大使館及外交設施正遭到一個恐怖主義政權的直接攻擊。」

美國駐利雅德大使館2日遭到兩架無人機攻擊，導致建築物起火及輕微財物損失。利雅德大使館3日呼籲住在沙烏地阿拉伯的美國僑民就地避難。

魯比歐表示，已經成立一個24小時、每周工作7天的任務小組，專門協助中東地區的美國公民

不過，美國駐耶路撒冷大使館3日在X發文寫道，使館沒有能力協助在以色列的美國公民撤離或提供直接援助。美國駐以色列大使哈克比(Mike Huckabee)2日在X發文說，對於想要離開以色列的美國人來說，「選項相當有限」。

報導指出，利雅德美國大使館館區裡的中央情報局(CIA)據點被無人機擊中。

主管全球公共事務的助理國務卿強生(Dylan Johnson)3日在X發文寫道，國務院正為想要離開中東地區的美國公民積極安排軍用飛機或包機。

美國運輸司令部(USTRANSCOM)發言人說，調度商業航空公司從事運輸任務的「民間後備航空隊」(Civil Reserve Air Fleet)尚未啟動。

伊朗2日攻擊美國在利雅德的大使館，美國及以色列聯軍3日發起對德黑蘭新一波的轟炸。...
伊朗2日攻擊美國在利雅德的大使館，美國及以色列聯軍3日發起對德黑蘭新一波的轟炸。（路透）

