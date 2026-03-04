沒有預警 伊朗無人機「低空慢速飛行」炸死科威特6美軍

殉職的六名美軍，是遭到伊朗製的無人機「見證者」（Shahed）無預警的攻擊，非常難防守。（美聯社）

伊朗 報復美國和以色列聯合攻擊的首波行動裡，發射自殺無人機 殺死科威特美軍設施六名美軍，過程陸續曝光，凸顯了伊朗無人機對數萬個駐中東美軍構成的威脅。

華爾街日報引述三名美國官員報導，遇襲的設施位於科威特的舒艾巴港(Shuaiba port)一處臨時作戰中心，這個「 設施」其實是一座大型拖車，四周用混凝土包圍防禦，但頂部未加防護。

3月1日上午約9時，伊朗一架單向攻擊無人機低空緩慢飛行，避開美軍防空系統，無預警的直接擊中該設施，其間並未有任何警報，美軍無從撤離或進入掩體，結果造成六名美軍死亡，另有多人重傷。消息人士說，當時現場有數十人。國防部3日公布其中四名喪生士兵的姓名。

五角大廈數十年來一直利用尖端防空系統，有效攔截伊朗飛彈，但始終難以應對小型無人機的挑戰，這些無人機低空飛行、輕易避過傳統偵測手段。

就在兩年多前，伊朗一架「見證者」(Shahed) 無人機襲擊約旦一處小型軍事設施，三名美軍士兵喪生。

戰略與國際研究中心 (CSIS) 的專家卡拉科(Tom Karako) 指出，「對於這些低空慢速飛行的威脅，你根本沒法獲得預警」。他形容這是防空領域的一個挑戰，一個無處不在的問題。

美軍擁有大量高尖端防空武器，包括用於攔截地球大氣層外彈道導彈的「薩德」反導系統；用於防禦低空短程威脅的「愛國者」飛彈系統；以及裝備「標準」飛彈攔截器的驅逐艦。在攻擊伊朗前數星期，更進一步向該地區增添飛彈防禦力量，然而種種舉措都無從應對無人機。無人機成本遠低於防空飛彈。

儘管五角大廈在中東部署了多種反無人機系統，包括RTX公司的一次性「郊狼」(Coyote)無人機系統及 AeroVironment 高能量雷射反無人機系統，但這些系統並非百分之百有效。

卡拉科說，無人機「從在地平線上出現到飛到你面前，時間窗口極短」。

國防部長赫塞斯2日承認，伊朗一架無人機成功突破美軍防禦，雖然「防禦工事堅固，但這些武器威力巨大」。