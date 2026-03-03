我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊╱紐約州中低收家庭 可省數百元能源費

川普又為TACO鋪路？美國改口「非為伊朗政權改變」

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普2日在白宮發言。（美聯社）
美國總統川普2日在白宮發言。（美聯社）

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

川普說，法國等國提供更多支持，而他從未預見曾是「最堅實」的美英關係會有這種改變，「看到兩國關係顯然不如從前，令人非常難過」。

路透說，這是川普數天內第2次接受英國報紙採訪時批評施凱爾。英國軍事基地並未用於對伊朗首波攻擊。施凱爾1日說，將允許美國利用英國基地從事防禦性襲擊。

川普向太陽報說，美國在中東開戰不必須有英國協助，「這無關緊要，但施凱爾當時應該幫忙」。川普還說，法國「一直很棒。他們都很棒。英國和其他國家大不相同」。

對川普最新言論，英國首相首席秘書瓊斯接受泰晤士電台訪問說，美英關係仍至關重要，但英國已從2003年伊拉克戰爭吸取幾項教訓，這包括「參與這類事件時，最好與國際夥伴統一步調，且如我所說，相關計畫必須有明確法律基礎」。

施凱爾2日曾在國會說，川普已對英方不參與最初對伊朗打擊行動的決定表示異議，「但我有責任判斷什麼符合英國國家利益。我就是這麼做，我堅持我的決定」。

世報陪您半世紀

川普 伊朗 施凱爾

上一則

川普又為TACO鋪路？美國改口「非為伊朗政權改變」

下一則

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

延伸閱讀

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久
中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地

中東戰事升溫爆炸頻傳 川普抱怨英國遲遲不讓美軍使用基地
英才把基地借美軍 駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊

英才把基地借美軍 駐賽普勒斯基地突遭不明無人機襲擊
英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

英同意美國使用基地 英相：但不參加對伊朗攻擊

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套