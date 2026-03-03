華府智庫分析：川普攻伊朗 破壞北京在台海布局

華府智庫哈德遜研究所研究員里布瓦撰文分析，鑒於伊朗 長期被北京打造為結構性戰略資產，牽制美軍太平洋資源，這次美國和以色列聯手襲擊伊朗是破壞中國布局，拔除北京在台海棋局中布下的外援。

里布瓦(Zineb Riboua)在哈德遜研究所(Hudson Institute)中東和平與安全中心擔任研究員，她以「伊朗問題核心是中國」(The Iran Question Is All About China)為題撰文指出，德黑蘭固然常被貼上「核擴散問題製造者、恐怖主義贊助者、區域秩序破壞者」標籤，然而若不從中國的大戰略角度切入，就無法看清局勢全貌。

里布瓦表示，事實上，北京多年來斥資數以十億計美元，讓伊朗成為其戰略布局的結構性資產，中東局勢發展全都環繞著這個事實轉動。

從港口、鐵路、5G網路到智慧城市，中國企業的建設足跡遍及波斯灣。2023年3月，北京促成沙烏地阿拉伯與伊朗關係正常化，這項外交壯舉宣告中國已成中東的「權力掮客」。

里布瓦強調，「這其實關乎台灣」，川普發動「史詩怒火行動」並不只是為了懲罰伊朗最高領袖哈米尼的屠殺行徑，也是因為美國每多花一年處理德黑蘭，北京就在太平洋多贏得一年的布局時間。

「中東局勢的走向，將決定美國是否能在本世紀最具決定性的對抗中勝出，即中國對台灣採取的行動。」

里布瓦首先分析能源因素。中國約有七成石油依賴進口，且大部分需經過馬六甲海峽。一旦爆發台海衝突，這些海上航道將成為爭奪之地。

北京屆時將需要能源的替代性供應途徑，並向西求助伊朗、俄羅斯或任何願在美元體系外販售石油的波斯灣國家。中東若進入北京的經濟軌道，中國在衝突發生時便能具備美方無法動搖的戰略能源儲備。

第二，美國無法同時應對兩個戰區的戰爭，紅海行動已證明這點。如果對中東進行永久性危機管理，美軍在船艦、飛機和彈藥上的消耗，將削弱其在太平洋的嚇阻能力。

第三，如果爆發台海危機，美國將需要盟國透過制裁、金融孤立及技術封鎖，讓中國付出慘痛代價。這套同盟策略能否奏效，取決於產油國是否參與。

如果沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等國與中國經濟體系連結過深，拒絕於太平洋戰爭期間削減對北京的石油供應，那麼整套制裁架構將在最關鍵時刻瓦解。

里布瓦最後強調，伊朗問題從來就不只關乎伊朗。只要將伊朗從複雜局勢中剔除，中國就會失去為台海衝突所布下的關鍵棋子。

若不解決伊朗問題，中東就會繼續淪為北京精心布置的戰略誘餌：一個讓美國既無法完全抽身，也無法長期駐守的第二戰線。川普的打擊行動似乎顯示他已意識到，「通往太平洋之路必先跨越德黑蘭」。