伊朗阿曼灣11軍艦被打到剩0艘 川普：美已摧毀海軍總部

美軍擊沉伊朗在阿曼灣所有的11艘戰艦。圖為美國軍機自福特號航母上起飛。（美聯社）

中東戰況仍在升級，美國中央司令部2日發文指出，美軍已經在阿曼灣（Gulf of Oman）擊沉11艘伊朗 船艦。

中央司令部2日下午在X平台上發文指，伊朗兩天前在阿曼灣有11艘船艦，現在已經變成0艘，一艘不留。中央司令部並表示，伊朗政權數十年來在阿曼灣騷擾和攻擊國際運輸，而這樣的日子已經結束了，並稱會繼續捍衛水上的航行自由。

中央司令部發文同時附上了一段視頻，顯示其中一次空襲及擊中伊朗海軍一艘「賈馬蘭級」(Jamaran Class Frigate) 驅逐艦，視頻可以看到它正在阿曼灣下沉。

這艘伊朗國產標竿式戰艦2010年2月19日下水並於同年服役，排水量1420噸，設計源自英國阿勒萬德級輕型護衛艦的改進型，伊朗視之為最先進，曾利用在波斯灣秀肌肉，消息指是遭美軍潛艇擊中的。

中央司令部發文說，「幾十年來，伊朗政權一直在阿曼灣騷擾及襲擊國際航運。這種日子已經結束了。80多年來，海上航行自由一直是美國及全球經濟賴以繁榮的基石。美國軍隊將繼續捍衛它。」

川普總統2日下午發文表示：「我們已基本摧毀其海軍總部」。

至於有媒體指控這場戰爭恐演變為不會結束的戰爭，赫塞斯表示，情況完全相反，稱本次對伊朗發動的軍事行動不是伊拉克；赫塞斯指出，這場軍事行動的目標明確，就是要摧毀伊朗的飛彈威脅、摧毀伊朗的海軍，以及確保伊朗沒有核武。

赫塞斯稱，不能讓伊朗有核武是常識，並稱伊朗正打造強大的飛彈和無人機，以作為伊朗製造核武的傳統護盾，並稱美國的基地、人民和盟友都在伊朗武器的準星上；赫塞斯也指控伊朗企圖以謊言達成取得核武的目的，指伊朗在先前的核談判中明明有機會達成和平且合理的協議，卻不斷拖延時間。