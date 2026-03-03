我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

伊朗人接管？華郵：從神學士到馬杜洛 美填補真空屢敗

記者顏伶如／綜合報導
伊朗最高領袖哈米尼已在美以聯軍攻擊時死亡。圖為德黑蘭街上一名工人經過哈米尼人像看板。（美聯社）
華盛頓郵報2日分析，川普總統在伊朗發動斬首行動，但對於接下來如何處理後續問題似乎沒有計畫，要交給現仍處於困境、意見分歧的伊朗人民；川普先轟炸伊朗，然後卻撒手不管，讓美國盟友感到震驚，中東與歐洲地區安全官員指出，可能跨境延伸、擾亂全球貿易且導致不對稱恐攻報復的力量正被美國釋放出來，沒人有把握伊斯蘭強硬派剩餘勢力最終是否繼續把持權力。

報導指出，即使美國已經準備好推翻獨裁政權之後的後續方案，但過去美國在推翻政權、確保和平民主體制之後的多次紀錄，卻使國際社會感到憂心。

伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)受到美軍攻擊而喪生，是美國對海外宿敵發動斬首行動告捷的最新實例。恐怖組織神學士 (Taliban，另譯塔利班)2001年被美軍趕走，兩年之後伊拉克強人胡森(Saddam Hussein)被美國推翻，利比亞強人格達費(Moammar Gaddafi)掌權在2011年被打破，兩個月前委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)則被美軍活捉。

美軍通常在取得勝利之後嘗試填補真空，包括部署數以千計的士兵、耗資數十億元試著培育新興民主國家，或像委內瑞拉那樣由遭到推翻的政府繼續掌權。但這些努力的結果絕大多數只帶來失望，導致這些國家依然衝突不斷，甚至變成反對美國或與美國形同陌路。

川普這次在伊朗問題採取不一樣的做法，暗示無意動用美軍來引領伊朗繼續向前走。1953年，伊朗最後一個民選政府在由美國中央情報局(CIA)支持的政變裡遭到推翻之後，伊朗命運一直受到美國力量影響。

川普2月28日在影片中對伊朗民眾說：「當我們完成任務時，你們要接管政府，國家將由你們接管，這可能是你們好幾個世代以來的唯一機會。」

某些民主黨國會議員對川普立場表示憂慮。維吉尼亞州聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)1日說：「這就像我們準備打破所有瓷器，然後由你們來決定如何把碎片拼回去。目前策略好像就是這樣。」

民主黨 馬杜洛 哈米尼

伊朗國安首長批川普「痴心妄想」 重申不與美國談判

伊朗阿曼灣11軍艦被打到剩0艘 川普：美已摧毀海軍總部

